Farblich, graviert oder codiert: Industrie-Sicherheitsschlösser von MAKRO IDENT nach Kundenwunsch für maximale Übersicht und Sicherheit in Lockout-Tagout-Programmen.

MAKRO IDENT stellt vor: Für industrielle Lockout-Tagout-Programme bietet MAKRO IDENT ein umfassendes Sortiment an Brady Sicherheitsschlössern, die individuell nach Kundenanforderung gefertigt werden. Die hochwertigen Schlösser erfüllen höchste Sicherheitsstandards, sind langlebig und weltweit als zuverlässige Lösung im Arbeitsschutz bekannt.

Alle Brady Schlösser entsprechen den OSHA-Vorgaben und sind mit einem isolierten Zylinder ausgestattet. Dieser schützt vor Stromschlägen beim Einstecken des Schlüssels. Der integrierte Schließzwang stellt sicher, dass der Schlüssel nur bei vollständig verriegeltem Schloss abgezogen werden kann. So werden unbeabsichtigte Öffnungen verhindert – ein entscheidender Vorteil für den Einsatz in sensiblen Arbeitsbereichen.

Das Sortiment umfasst Key-Different-, Key-Alike-, Master-Key- und Grand-Master-Key-Systeme. Damit können Unternehmen ihre Lockout-Tagout Sicherheitskonzepte exakt an die betrieblichen Anforderungen anpassen. Besonders für große Standorte lassen sich Schließpläne erstellen, die bis zu 14.200 Schlösser oder bei SafeKey-Systemen über 100.000 verschiedene Schließungen abbilden.

Alle Brady Sicherheitsschlösser sind auf Wunsch gravierbar. Namen, Abteilungen oder Nummerierungen können dauerhaft auf Schlosskörper und Schlüssel angebracht werden, was die Organisation vereinfacht und Verwechslungen verhindert. Kunden wählen zudem zwischen verschiedenen Gehäusematerialien: Nylon- und Aluminiumschlösser überzeugen durch Korrosionsbeständigkeit und geringes Gewicht, während Stahlschlösser extreme Robustheit für harte Industrieumgebungen bieten.

Die Sicherheitsschlösser sind in verschiedenen Farben erhältlich. Farbcodierungen helfen dabei, Bereiche, Abteilungen oder Anwendungen eindeutig zuzuordnen. So behalten Unternehmen auch bei großen Projekten jederzeit den Überblick und setzen ihr Lockout-Tagout Programm effizient um.

Der Customer Service von MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen bei der Auswahl der passenden Schlösser, Gravuren und Schließsysteme. Individuelle Beratung, schnelle Angebotserstellung und zügige Lieferung ab Lager gehören ebenso zum Service wie die Bereitstellung von Mustern für Testzwecke. Damit können selbst umfangreiche Sicherheitskonzepte zeitnah umgesetzt werden.

Weitere Informationen zu maßgeschneiderten Brady Sicherheitsschlössern finden Interessierte unter:

www.makroident.de/lockout-tagout/sicherheitsschloesser.html

