Der Brady i3300 Labordrucker ist ideal für tägliche Etikettenmengen ab 200 Stück. Mit riesigem Etikettensortiment und Autoerkennung für nahtlose Laborabläufe.

MAKRO IDENT stellt vor: Der Brady i3300 Labordrucker ist ein leistungsstarker PC-Drucker für Labore, die täglich mittlere bis hohe Etikettenmengen verarbeiten. Mit seiner Flexibilität, einfachen Bedienung und dem großen Etikettensortiment ist er die perfekte Lösung für moderne Laborkennzeichnung. Je nach Etikettengröße druckt der Brady i3300 bis zu 1.000 Etiketten pro Tag.

Einfache Handhabung durch Autoerkennung

Der Brady i3300 ist ein reiner PC-Drucker mit USB- und Ethernet-Schnittstelle. Er lässt sich problemlos ins Netzwerk integrieren und wird mit der Brady Workstation Etiketten-Software genutzt. Ein entscheidender Vorteil: Der Labordrucker verfügt über eine automatische Materialerkennung. Etiketten und Farbbänder werden sofort erkannt, Kalibrierung und Einstellungen erfolgen automatisch. So ist der Drucker in Sekunden startklar und arbeitet fehlerfrei.

Vielfältiges Etikettensortiment

Das Sortiment umfasst Etiketten für Röhrchen, Eppis, Objektträger, Ampullen und Fläschchen. Kryo-Etiketten für Temperaturen bis −196 °C und Autoklaven-Etiketten für bis zu 120 °C sind ebenso verfügbar wie selbstlaminierende Varianten, Siegeletiketten, Typenschilder oder spannungsableitende Materialien. Auch runde Deckeletiketten, Kombi-Etiketten und Endlosbänder in vielen Farben sind erhältlich. Mit der integrierten Schneidevorrichtung lassen sich Endlosmaterialien flexibel zuschneiden, z. B. für Inventar, Laborgeräte oder Schilder.

Zuverlässig und langlebig

Die robuste Bauweise sorgt für langjährigen, störungsfreien Betrieb. Der schnelle Materialwechsel und die automatische Erkennung machen den Brady i3300 besonders effizient – auch bei häufig wechselnden Etikettenformaten. Labormitarbeiter sparen Zeit und vermeiden Fehler bei der Probenkennzeichnung.

Der Customer Service von MAKRO IDENT unterstützt bei der Auswahl geeigneter Etikettenmaterialien und Farbbänder. Mit seiner Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Vielseitigkeit und robustem Design ist der Brady i3300 eine nachhaltige Investition für jedes Labor.

Weitere Informationen zum Brady i3300 sind unter folgendem Link zu finden:

www.makroident.de/labordrucker/brady-i3300-lab.html

Das gesamte Etikettensortiment für den i3300 gibt es hier:

www.makroident.de/brady-etiketten/brady-i3300.html

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

D-82008 Unterhaching b. München

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: A. Hentschel

WEB: www.makroident.de