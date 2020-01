Qualitätsstandards beim Heizöltransport

Kundenbelieferung unter besonderer Kontrolle

sup.- Bevor Heizöl bei der häuslichen Wärmeerzeugung zum Einsatz kommt, hat es eine lange Reise hinter sich: von der Gewinnung des Rohöls aus unterirdischen Vorkommen über die Verarbeitung in der Raffinerie bis zum Weitertransport per Pipeline, Bahn oder Schiff in große Zwischenlager. Hier holen sich die Heizölhändler ihre Ware ab und damit beginnt der letzte, für den Verbraucher entscheidende Abschnitt des Weges. Denn ob die Beschaffenheit des Öls der Deklaration entspricht, ob die Liefermenge mit der Bestellung und der Rechnung übereinstimmt oder ob möglicherweise defekte Messgeräte am Tankwagen falsche Werte anzeigen – das alles ist eine Frage der Qualitätsstandards bei der Schlussetappe bis zum Kundentank. Eine kontinuierliche Überwachung dieser Standards ist gegeben, wenn der Heizölhändler das RAL-Gütezeichen Energiehandel führen darf. Es bestätigt die Zuverlässigkeit des Lieferanten hinsichtlich der Qualitätsnormen sowie aller liefertechnischen und eichrechtlichen Bestimmungen. Gegenstand der externen Kontrollen sind auch Produktgüte, Preistransparenz und die Beratungskompetenz des Personals ( www.guetezeichen-energiehandel.de).

