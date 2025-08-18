Prüfungsvorbereitung Rechnungswesen – Online und praxisnah

Das Rechnungswesen ist für viele angehende Fachwirte einer der anspruchsvollsten Prüfungsteile. Komplexe Buchungsvorgänge, Kosten- und Leistungsrechnung, Bilanzierung sowie betriebswirtschaftliche Auswertungen gehören zu den Kernkompetenzen, die in der Prüfung sicher beherrscht werden müssen. Wer hier strukturiert, praxisnah und mit systematischem Aufbau lernt, erhöht seine Erfolgschancen erheblich.

Der Prüfungsvorbereitungskurs „Rechnungswesen für Wirtschafts-, Industrie- und Technische Fachwirte kompakt“ des Institut Wupperfeld bietet eine kompakte, effiziente und zielorientierte Vorbereitung auf diesen Prüfungsbereich. Innerhalb von 8 Stunden Online-Unterricht werden die prüfungsrelevanten Themen verständlich aufbereitet, typische Aufgabenformate erläutert und häufige Fehlerquellen aufgezeigt.

Ein besonderer Vorteil: Die Teilnehmenden erhalten umfangreiche Übungsaufgaben mit vollständigen Lösungen, um das Gelernte direkt anzuwenden und zu festigen. So lässt sich der Stoff nicht nur verstehen, sondern auch in prüfungsnahen Situationen sicher abrufen.

Die Inhalte sind optimal auf den Rahmenplan und die Anforderungen der IHK-Prüfung abgestimmt. Schritt für Schritt werden zentrale Themengebiete behandelt:

Grundlagen des Rechnungswesens und buchhalterische Prinzipien

Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

Deckungsbeitragsrechnung und Kalkulation

Analyse von Kennzahlen und betriebswirtschaftlichen Auswertungen

Dank des Online-Formats ist die Teilnahme ortsunabhängig möglich. Der Live-Unterricht erlaubt direkte Rückfragen und sorgt für eine interaktive Lernatmosphäre. Ergänzend dienen die Übungsaufgaben mit Lösungen als wertvolles Werkzeug zur eigenständigen Vertiefung.

Der Kurs richtet sich an alle, die ihre Fachwirt-Prüfung erfolgreich bestehen möchten – unabhängig davon, ob der Schwerpunkt im technischen, kaufmännischen oder wirtschaftlichen Bereich liegt. Der Starttermin steht kurz bevor, eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, da die Plätze begrenzt sind.

Mehr Sicherheit. Mehr Struktur. Mehr Prüfungserfolg.

Mit gezielter Vorbereitung lässt sich das Rechnungswesen meistern – und dieser Kurs liefert die passenden Werkzeuge dafür.

Mehr zu dem Prüfungsvorbereitungskurs gibt es hier: https://shop.iw-beratung.de/de/pruefungsvorbereitung/rechnungswesen-fachwirte-2502.html.