Pioneering Brilliance: Die neue P-Serie von Ledlenser

Ledlenser legt die legendäre P-Serie neu auf – und liefert leistungsstarke Taschenlampen für alle, die Grenzen überwinden und nach vorn denken

Solingen, August 2025 – Ob praktische Schlüsselleuchte, kompakte Stiftleuchte, klassische Taschenlampe oder Suchlicht: Mit der neuen P-Serie bringt Ledlenser leistungsstarke und intuitiv bedienbare Taschenlampen auf den Markt. Das Highlight: Alle Modelle sind aus mindestens 75 % recyceltem Aluminium hergestellt.

„Taschenlampen – damit hat bei Ledlenser alles angefangen. Deshalb ist und bleibt die P-Serie das Herzstück unseres Sortiments“, sagt Peter Bahner, Produktmanager bei Ledlenser. „Mit der neuen P-Serie besinnen wir uns auf unsere Wurzeln und heben unsere Taschenlampen zugleich auf ein neues Level. Unser Ziel war es, Leuchten zu entwickeln, die intuitiver zu bedienen und dabei ressourcenschonender denn je sind.“

Das Ergebnis: 16 neue Modelle, von ultrakompakten Schlüssel- und Stiftleuchten bis hin zu leistungsstarken Taschenlampen und professionellen Suchscheinwerfern – allesamt ausgestattet mit dem bewährten Advanced Focus System. Ein weiteres Highlight: Alle Aluminiumkomponenten bestehen zu mindestens 75 % aus recyceltem Material – ohne Einbußen bei Langlebigkeit oder Qualität der Produkte.

P7R und P21R: Die Flaggschiffe der neuen P-Serie

Zwei Modelle stechen besonders heraus: die P7R und die P21R. Sie kombinieren extreme Lichtleistung mit intuitiver Bedienbarkeit – und sind damit ideal für alle, die mehr von ihrer Taschenlampe erwarten.

P7R: Eine Ikone neu gedacht

Die P7R ist die leistungsstarke Weiterentwicklung eines Ledlenser-Klassikers. Sie vereint alle Vorteile des beliebten Originals mit höherer Leuchtkraft sowie einer kinderleichten Bedienbarkeit. Die große Neuheit ist der Mode Select Ring. Damit lässt sich unkompliziert zwischen unterschiedlichen Lichtmodi wechseln, die Transportsperre aktivieren und auf den USB-C-Ladeport zugreifen – selbst im Dunkeln oder mit Handschuhen.

„Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die vielen Funktionen unserer Taschenlampen – viele haben sich allerdings eine einfachere Bedienung gewünscht“, erklärt Bahner. „Deshalb haben wir den Mode Select Ring entwickelt – ein echter Gamechanger, der bei unseren innovativsten Produkten für intuitive Kontrolle sorgt.“

Der Mode Select Ring ist auch in den Modellen P7R Pro, P18R, P21R und sämtlichen Signature-Taschenlampen verbaut. So lassen sich die Taschenlampen auch in herausfordernden Situationen einfach und effizient bedienen.

P21R: Professionelles Licht für extreme Einsätze

Ob Tunnel oder Großbaustelle – wer große Flächen ausleuchten möchte, setzt auf die P21R. Das leistungsstärkste Modell der Serie hebt Leuchtkraft und Reichweite auf ein neues Level. Und: Das nutzerfreundliche Design der P21R ist gemacht für den Einsatz unter realen Bedingungen.

Wie die P18R und P18R Signature ist auch die P21R mit dem innovativen One-Touch Focus ausgestattet: Per Daumen lässt sich der Lichtkegel bequem von Nah- zu Fernlicht fokussieren. Unkompliziert, einhändig, ohne Unterbrechungen.

Das bewährte Advanced Focus System ist selbstverständlich ebenfalls verbaut – und sorgt für nahtlose Übergänge und maßgeschneidertes Licht für jeden Einsatzbereich.

Die nachhaltigste P-Serie aller Zeiten

Die neue P-Serie ist für Ledlenser ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Und dabei gibt es keine Kompromisse bei Leistung oder Qualität: Sämtliche Aluminiumkomponenten bestehen aus mindestens 75 % recyceltem Material.

Die Gewinnung von Primäraluminium gehört zu den energieintensivsten Prozessen der gesamten Lieferkette – und hat großem Einfluss auf den CO₂-Fußabdruck. Durch den Einsatz von recyceltem Aluminium wird der Energieverbrauch um bis zu 95 % gesenkt und die CO₂-Emissionen reduzieren sich um rund 96,4 % pro Tonne.

Der nachhaltige Einsatz von Material reduziert den Bedarf an Rohstoffgewinnung erheblich und trägt so zur Erhaltung natürlicher Ressourcen bei – und das bei gleichbleibender Robustheit, Langlebigkeit und höchster Qualität, für die Ledlenser bekannt ist.

In Kombination mit der vollständig recyclingfähigen Kartonverpackung setzen die Modelle der neuen P-Serie ein klares Statement: Leistungsstarke Technik und Nachhaltigkeit gehören bei Ledlenser zusammen.

Welches Modell aus der P-Serie ist das richtige?

Vom Einstiegsmodell für den alltäglichen Einsatz bis zum leistungsstarken Arbeitsgerät für herausfordernde Umgebungen – mit der neuen P-Serie findet sich die passende Taschenlampe für jede Anwendung. Ein Überblick:

Wiederaufladbare Modelle

Wer auf zuverlässige Leistung und eine nachhaltige Energieversorgung setzt, ist bei den wiederaufladbaren Modellen an der richtigen Adresse. Ausgestattet mit komfortablen USB-C-Ladeports und leistungsstarken Akkus für lange Laufzeiten vereinen die wiederaufladbaren Modelle moderne Funktionen mit langlebigem Design. Vom kompakten Alltagsbegleiter bis hin zur extrem leistungsstarken Leuchte mit hoher Lichtleistung finden alle die passende Taschenlampe.

P2R–P5R (ab 39,90 €): Ultraleicht, kompakt und dank Dual Power Source flexibel einsetzbar – mit Akku oder Einwegbatterien.

P6R & P7R (ab 99,00 €): Klassiker im neuen Gewand – noch heller und effizienter. Und: Die P7R ist dank Mode Select Ring kinderleicht zu bedienen.

P18R & P21R (ab 289,00 €): Die Leistungsträger der Serie – Taschenlampen und Suchscheinwerfer gemacht für große Räume und anspruchsvolle Einsätze.

Wiederaufladbare Pro-Modelle

Für professionelle Anwendungen, bei denen Helligkeit und Zuverlässigkeit Pflicht sind:

Zuverlässigkeit und Helligkeit sind keine Präferenz, sondern zwingende Voraussetzung? Ein Fall für die Pro-Modelle der P-Serie. Entwickelt für Profis, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, und alle, die Wert auf robustes Equipment mit großem Lieferumfang legen. Ausgestattet mit verbessertem Farbwiedergabeindex und Zubehör wie abnehmbaren Schutzkappen und einer Ladestation.

P5R Pro (89,90 €): Kompakt, robust und ideal für präzise Arbeiten, Wartungseinsätze und als zuverlässiger Begleiter unterwegs.

P7R Pro (149,00 €): Extrem hell, widerstandsfähig und jeder Herausforderung gewachsen. Und: Ideal für die Ausleuchtung großer Bereiche wie Tunnel, Baustellen oder Lost Places.

Batteriebetriebene Modelle

Wer auf der Suche nach einer Taschenlampe ist, die unkompliziert funktioniert – ohne Aufladen, ohne Komplikationen –, setzt auf die batteriebetriebenen P-Modelle. Die Taschenlampen eignen sich insbesondere für Gelegenheitsnutzerinnen und -nutzer und Personen, die in abgelegenen Gebieten ohne Zugang zu Strom arbeiten.

P3 (24,90 €): Überraschend leistungsstarke Schlüsselleuchte – perfekt für die Jackentasche oder das Handschuhfach.

P4 (29,90 €): Schlanke und leichte Stiftleuchte – passt in die Hemdtasche und eignet sich ideal für Inspektionen.

P5 (49,90 €): Kompakt, erschwinglich und effizient – ein echter Allrounder für den Alltag.

P7 (74,90 €): Eine Legende unter den Taschenlampen: leistungsstark, in ikonischem Design und beliebt wie eh und je.

P-Serie Signature: Die ultimative Taschenlampen-Edition, exklusiv online erhältlich

Für echte Fans, Sammlerinnen und Sammler: Die Signature-Modelle vereinen höhere Lichtleistung, einen erweiterten Lieferumfang und exklusives Design. „Mit den Signature-Modellen richten wir uns an echte Ledlenser-Fans: Gehäuse in Charcoal-Grau, eine moderne und edle Oberflächenstruktur und enorme Lichtleistung machen die Signature-Taschenlampen zu etwas ganz Besonderem“, fasst Bahner zusammen. Erhältlich exklusiv im Ledlenser-Webshop.

P7R Signature: Höchste Lumenleistung, präzise Steuerung und ein Lichterlebnis der Extraklasse.

P18R Signature: Das Signature-Flaggschiff – mit One-Touch Focus, Mode Select Ring und beeindruckendem Lichtbild für außergewöhnliche Anforderungen.

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com

Kontakt Ledlenser GmbH & Co. KG

Wiebke Schöbitz (Communication & Trade Marketing Manager)

Kronenstr. 5-7

42699 Solingen

wiebke.schoebitz@ledlenser.com

Kontakt Presse/Medien

Profil PR OHG

Jan Lauer (PR)

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 18

j.lauer@profil-pr.com