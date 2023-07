Prof. Dr. Georg Kraus Speaker auf Sanierungskonferenz

Bei der 13. Sanierungskonferenz an der SRH Hochschule Heidelberg werden aktuelle Entwicklungen im Bereich Transformation, Restrukturierung und Sanierung vorgestellt und erörtert.

Am 15. September findet unter der Überschrift „Aktuelle Entwicklungen im Bereich Transformation, Restrukturierung & Sanierung“ die 13. Sanierungskonferenz an der SRH Hochschule Heidelberg in Kooperation mit dem IfUS-Institut statt. An dieser Konferenz, die sich laut Veranstalterangaben in den letzten 13 Jahren zum „großen Treffen der Restrukturierungs- & Sanierungsbranche“ entwickelt hat, können interessierte Personen sowohl in Präsenz als auch online teilnehmen.

Die Teilnehmer erwartet ein spannendes und inhaltlich breites Programm rund um die Themen Transformation, Turnaround und Sanierung. Zudem können die Präsenzteilnehmer unter anderem am Vorabend der Konferenz (14. September) bei einem Netzwerkabend in der Heidelberger Altstadt persönliche Beziehungen aufbauen und vertiefen.

Eröffnet wird die Konferenz von Prof. Dr. Henning Werner, der an der SRH einen Lehrstuhl für Transformation, Restrukturierung und Sanierung hat und das IfUS-Institut leitet. Danach folgen insgesamt 19 Experten-Vorträge und Workshops. Von diesen finden in den verschiedenen Sessions meist mehrere parallel statt, so dass die Teilnehmer sich für das für sie spannendste Thema entscheiden können.

Am Nachmittag wird unter anderem Prof. Dr. Georg Kraus, der CEO der Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, über das Thema „Warum Menschen in Stress blockieren und die Fähigkeit, das Richtige zu tun, verlieren“ referieren. In seinem Vortrag wird der Transformationsexperte, der unter anderem an der Universität Clausthal einen Lehrstuhl für Führung und Zusammenarbeit hat, unter Rückgriff auf seine eigene Projekterfahrung schildern, warum die Entscheider top-down in den Unternehmen, wenn es in deren Gebälk knistert oder bereits brennt, nicht selten den „kühlen Kopf“ verlieren – also die Fähigkeit, die Ist-Situation rational zu analysieren und hieraus die nötigen Schlüsse zu ziehen. Zudem zeigt er Wege auf, um diesen Black- und Fall-out in Krisensituationen zu vermeiden.

Nähere Infos über die Sanierungskonferenz in Heidelberg finden Interessierte unter anderem auf der Webseite des IFUS-Instituts in der Rubrik Veranstaltungen (https://www.ifus-institut.de/veranstaltungen/sanierungskonferenz ).

Die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

