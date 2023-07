Mittlerweile gibt es im Karina-Verlag drei Versionen von „Neues Leben für Lyon und Lyona“.

Hier werden – verpackt in eine spannende Geschichte – die Ängste von Kindern verarbeitet und veranschaulicht, die mit ihrer Mutter aus den Fängen der häuslichen Gewalt flüchten müssen. Es behandelt die Themen „Neues Zuhause“ ebenso wie die Ängste und Sorgen eines Kindes in solcher Situation. Ebenso die Verarbeitung von Schuldgefühlen.

Neues Leben für Lyon und Lyona – Deutsch-Englisch, Großformat!

Der kleine Löwe Lyon flüchtet mit seiner Mutter in ein neues Rudel. Alles ist neu, alles ist spannend und das Abenteuer des Lebens beginnt. Lyon trifft im neuen Zuhause auf Lyona, ein sehr mutiges und freches Löwenmädchen und gemeinsam lernen sie den Mut in sich selbst zu finden.

Dieses Buch ist für Kinder und Jugendliche jeden Alters geeignet. Und es zeigt auf, dass alles möglich ist, auch wenn man nichts mehr besitzt und die Hoffnung verloren hat.

Lesefreude und visuelles Sprachenlernen in einem.

Eine Geschichte die zu Herzen geht. Dieses Buch entstand in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Österreich und unterstützt die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser.

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/neues-leben-fur-lyon-und-lyona-deutsch-englisch-grosformat-vorbestellung/

Neues Leben für Lyon und Lyona – Deutsch/Türkisch

Eine spannende Geschichte über zwei Löwenkinder die den Weg in die Zukunft suchen, obwohl sie all ihren Mut, Vertrauen und Hoffnung verloren haben.

Diese Geschichte hilft Kindern und Jugendlichen wieder an sich selbst zu glauben. Erlebtes zu verarbeiten und wieder die Wunder des Lebens zu sehen.

Der Erwerb dieses Buches unterstützt die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser bei ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Gewalterlebnissen.

Das Wende-Buch ist in Deutsch/Türkisch zum visuellen Sprachenlernen.

Türkische Bearbeitung von Jack Nuri, geschrieben und gezeichnet von Karina Pfolz

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/neues-leben-fur-lyon-und-lyona-deutsch-turkisch/

Neues Leben für Lyon und Lyona – нове життя Ліона та Ліони, Deutsch/Ukrainisch

Sprachenlernen leicht gemacht. Dieses Buch ist in Deutsch/Ukrainisch zum visuellen Erlernen einer neuen Sprache. Umfangreiche Illustrationen erfreuen nicht nur beim Lesen, sondern erleichtern das Festigen der Worte.

Eine spannende Geschichte über zwei Löwenkinder die den Weg in die Zukunft suchen, obwohl sie all ihren Mut, Vertrauen und Hoffnung verloren haben.

Diese Geschichte hilft Kindern und Jugendlichen wieder an sich selbst zu glauben. Erlebtes zu verarbeiten und wieder die Wunder des Lebens zu sehen.

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/neues-leben-fur-lyon-und-lyona-nove-zhittya-liona-ta-lioni-deutsch-ukrainisch/

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/