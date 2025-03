Princess Cruises wird 60 – Jubiläumskreuzfahrt und Start der neuen Star Princess

München – Runder Geburtstag sowie ein neues Flottenmitglied – 2025 hält für Princess Cruises (www.princesscruises.de) gleich zwei absolute Highlights bereit. So feiert die amerikanische First-Class-Reederei in diesem Jahr nicht nur ihren 60. Geburtstag. Garniert wird das Jubiläum zudem mit der Inbetriebnahme der neuen Star Princess, dem jüngsten LNG-Schiff der Flotte.

Dessen erster Einsatz ist für den 4. Oktober terminiert, wenn es für zwölf Tage ab/bis Barcelona geht. Der Jungfernfahrt folgt eine weitere Reise durchs Mittelmeer, ehe die Route über den Atlantik in Richtung Karibik führt, wo die Star Princess ihre Eröffnungssaison verbringen wird.

Das Schwesterschiff der im Februar des vergangenen Jahres in Dienst gestellten Sun Princess offeriert eine Reihe von Neuheiten, darunter Nichtraucher-Kasinobereiche, ein erweitertes Restaurantangebot sowie Freizeiterlebnisse, die es zu einer herausragenden Ergänzung der Princess-Flotte machen.

Die 4.300 Gäste fassende Star Princess erhält ebenfalls einen Flüssigerdgas-Antrieb (LNG) und wird in Anlehnung an das Design der Sun Princess auch mit so außergewöhnlichen Bereichen wie The Dome, der größten gläsernen Kuppel auf See, und The Sphere, einer atemberaubenden Piazza im Herzen des Schiffes, aufwarten.

Passagiere können unter insgesamt 2.157 Kabinen wählen, darunter 80 Suiten, 123 Mini-Suiten, mehr als 1.000 Balkonkabinen und 100 Zimmer mit Verbindungstür. Gäste der Suiten, Mini-Suiten und den zwölf Deluxe-Balkonkabinen kommen in den Genuss der Sanctuary Collection, die zusätzliche Annehmlichkeiten wie exklusive private Speise- und Entspannungsbereiche sowie das Princess Premier-Paket beinhaltet und damit den All-inclusive-Charme dieses Kabinen-Segments abrundet.

Neben der Jungfernfahrt ihres jüngsten Sprosses feiert die Reederei aber noch einen weiteren Meilenstein. Am 3. Dezember 1965 stach mit der Princess Patricia das erste Schiff der Reederei in See. Anlässlich seines 60. Geburtstages hat das Unternehmen eine Jubiläumskreuzfahrt entlang der Mexikanischen Riviera mit der Royal Princess aufgelegt, die am 6. Dezember von Los Angeles aus startet und während der zweiwöchigen Reise einige Häfen der allerersten Princess-Kreuzfahrt ansteuern wird. Eines der Highlights an Bord wird dabei ein Konzert der legendären Motown-Gruppe „The Temptations“ sein.

Informationen und Buchung auch auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

