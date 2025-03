Ersatzteilidentifikation mit KI von Microsoft: Hawa Sliding Solutions optimiert Kundenservice

Die Hawa Sliding Solutions AG und die ORBIS Schweiz AG haben gemeinsam eine innovative KI-gestützte Part-Finder-App entwickelt. Diese App auf Basis von Microsoft Power Platform und dem Azure-KI-Dienst Custom Vision für maschinelles Sehen, erkennt angefragte Ersatzteile wie Scharniere, Laufschienen oder Beschlagsysteme automatisch anhand von Fotos, die Kunden per E-Mail senden. Der technische Service kann den Kunden in weniger als einer Minute mitteilen, ob von ihnen angefragte Teile verfügbar oder nicht mehr im Sortiment sind.

Das ist ein echter Mehrwert, denn bislang war die Identifikation von Ersatzteilen, welche oft nur wenige Franken kosten, ein zeitaufwendiger manueller Prozess: Die Suche in Produktkatalogen dauerte zum Teil über 20 Minuten und erforderte Expertenwissen. Da die neue KI-gestützte Lösung diesen Vorgang automatisiert, spart sie wertvolle Zeit. Das ermöglicht es Service-Mitarbeitenden, sich proaktiv auf individuelle Kundenanliegen zu konzentrieren. Dies ist ein wichtiger Grundstein, um ein digitales Customer-Experience-Management im Rahmen der umfassenden Prozessdigitalisierungsstrategie zu realisieren, in der KI eine zentrale Rolle spielt.

KI sichert internes Know-how und steigert Effizienz

Mithilfe der KI-Bilderkennung wird das bislang in den Köpfen einzelner Mitarbeitender vorhandene Ersatzteilwissen nun in der Cloud-Datenplattform Microsoft Dataverse zentral gespeichert und ist damit jederzeit verfügbar. Dieses Know-how bleibt somit im Unternehmen, selbst wenn ein Beschäftigter ausscheidet, was im Hinblick auf den demografischen Wandel ein großer Pluspunkt ist.

Die Part-Finder-App überzeugt zudem durch ihre einfache Handhabung. Die intuitive Bedienung sorgt für eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitenden, sodass die Lösung schnell in den Arbeitsalltag integriert werden konnte. Mit der Idee, Ersatzteile mithilfe von KI digital und automatisiert zu identifizieren, hatten die Verantwortlichen offene Türen eingerannt.

Schnelle Entwicklung dank enger Zusammenarbeit

Der Ausgangspunkt für die Entwicklung der App war ein Proof-of-Concept, welches ein internes Team aus Service- und IT-Mitarbeitenden durchgeführt hat. Die ORBIS Schweiz brachte als Kooperationspartner die Expertise in Azure AI und Power Platform ein und konnte dank der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit Hawa, unter anderem aus der Implementierung von Dynamics 365 Sales und Service, direkt auf bestehende Unternehmensprozesse aufbauen. Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen Hawa und ORBIS im Sinne der Co-Creation-Methode und der Tatsache, dass man nicht auf der grünen Wiese beginnen musste, wurde das Projekt innerhalb von nur zehn Tagen erfolgreich umgesetzt, deutlich schneller als geplant. Neben der Implementierung der App stellte ORBIS auch einen Trainings-Loop für das KI-Modell bereit und übertrug das Wissen an das Hawa-Team. Dadurch kann das Unternehmen die Lösung künftig eigenständig trainieren und weiterentwickeln.

Zukünftig sollen die von Kunden gesendeten Fotos von Ersatzteilen mithilfe von KI auch mit vorhandenen virtuellen Bildern abgeglichen werden, um die Erkennungsgenauigkeit weiter zu verbessern. Die KI-gestützte Teileerkennung ist zugleich ein wichtiger Schritt zur vollständigen Automatisierung des Prozesses von der Ersatzteilanfrage bis zur Verfügbarkeitsprüfung im ERP-System. Mit dieser Entwicklung setzt Hawa Sliding Solutions einen Meilenstein in der Service-Digitalisierung und zeigt, wie KI-Technologie in der Praxis echten Mehrwert für Unternehmen und Kunden schafft.

Über Hawa Sliding Solutions AG

Die Hawa Sliding Solutions AG (Hawa) entwickelt und produziert an ihren zwei Fertigungsstandorten in der Schweiz (Mettmenstetten und Sirnach) ausgeklügelte und langlebige Schiebebeschläge für Raumgestaltung, Möbel und Bau. Die hochwertigen Produkte vertreibt das Unternehmen, das zu den globalen Markt- und Technologieführern bei Beschlägen für Schiebelösungen zählt, über seine Niederlassungen in Nordamerika, Asien und im Nahen Osten. Rund um den Globus begeistert und inspiriert das Schweizer Familienunternehmen, das weltweit rund 240 Mitarbeitende beschäftigt, seit nun 60 Jahren Planer, Architekten, Möbeldesigner, Schreiner wie auch Anwender. Die Produkte der Marken HAWA und EKU zeichnen sich nicht nur durch eine präzise Verarbeitung, sondern auch durch Effizienz, Komfort und Design aus. Das Angebot reicht von Schiebetüren über Schiebeläden bis hin zu komplexen Schiebewandanlagen und beinhaltet auch Schiebeformen wie Falten, Stapeln, Dreh-Einschieben sowie automatisierte Schiebelösungen an der Fassade. Mit innovativen Anwendungen, Technologien und Materialien setzt Hawa immer wieder neue Impulse für das Schieben. Die hohe Innovationskraft bestätigen 350 sowohl nationale als auch internationale Patente.

Weitere Informationen: https://www.hawa.com/de

Über ORBIS

ORBIS begleitet mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse: von der gemeinsamen Ausarbeitung des kundenindividuellen Big Pictures bis hin zur praktischen Umsetzung im Projekt. Die Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Das tiefe Prozess-Know-how und die Innovationskraft unserer 900 Mitarbeiter verbunden mit der Expertise aus über 35 Jahren erfolgreicher, internationaler Projektarbeit in unterschiedlichen Branchen machen uns dabei zum kompetenten Partner. Mit unserer Tochtergesellschaft ORBIS Value+ sind wir auch Ihr Partner für wertorientierte Prozesstransformation, was datengetriebene Prozessverbesserungen mit kontinuierlicher Process Analytics und Automation bedeutet. Wir setzen auf die Lösungen und Technologien unserer Partner SAP und Microsoft, deren Portfolios durch ORBIS-Lösungen abgerundet werden. Dabei liegt unser Fokus auf SAP S/4HANA, Customer Engagement und der Realisierung der Smart Enterprise. Mithilfe smarter Cloud-Anwendungen, AI und IIoT fördern wir die Innovationskraft unserer Kunden bei der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Geschäftsmodelle. Unsere Expertise resultiert aus über 2500 Kundenprojekten bei mehr als 800 Unternehmen in den Branchen Automobilzulieferindustrie, Bauzulieferindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Logistik, Metallindustrie, Konsumgüterindustrie und Handel. Langjährige Kunden sind unter anderem der ZF-Konzern, Hörmann, Hager Group, Rittal, Andreas Stihl, BEUMER Group, NETZSCH Group, Paul Hartmann, SICK, DMG Mori, ThyssenKrupp, PERI, Sonepar, WAREMA, Witzenmann, Bystronic, Ferrum, Halter, V-ZUG, Blaser Swisslube, Hawa, Alfred Müller, Yanmar Marine International, CoreDux, Royal Avebe, Ottakringer und LiSEC.

Ansprechpartnerin für die Presse

ORBIS SE

Frau Bettina Gassen

Head of Marketing

Nell-Breuning-Allee 3 – 5

66115 Saarbrücken

Tel.: +49 681 9924 692

Mail: bettina.gassen@orbis.de

Web: http://www.orbis.de