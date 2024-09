Princess Cruises mit großem Japan-Programm 2026 – 50 Fahrten an Bord der Diamond Princess entlang der Küsten Nippons

München – Mit zunehmender Kreuzfahrterfahrung rücken neben den Standardrouten im Mittelmeerraum und entlang nordeuropäischer Küsten auch exotische Ziele verstärkt in den Fokus hiesiger Hochseereisender. Japan gehört dabei ohne Zweifel zu den spannendsten Destinationen auf der Bucket List passionierter Kreuzfahrer.

Diese werden mit großem Interesse auf jenes Angebot schauen, das Princess Cruises (www.princesscruises.de) jetzt für den Besuch Nippons in der Saison 2026 veröffentlicht hat. Darin bietet die amerikanische First Class-Reederei ihren Gästen besonders intensive und authentische Erlebnisse im Land der aufgehenden Sonne.

An Bord der in Japan gebauten Diamond Princess erwartet die bis zu 2.670 Passagiere zwischen Februar und November des übernächsten Jahres eine Auswahl an 50 Kreuzfahrten auf 35 einzigartigen Routen mit einer Länge von sieben bis 28 Tagen.

Unabhängig von der jeweiligen Reise werden die Gäste der Diamond Princess dabei jeweils legendäre Städte wie Tokio, Osaka, Kyoto und Hiroshima besuchen.

Vor ihrem Japan-Egagement steuert die Diamond Princess im Januar 2026 auf verschiedenen Kreuzfahrten zudem weitere exotische Destinationen an wie z.B. Vietnam, Malaysia oder Thailand an. Die Routen können außerdem zu einem unvergesslichen 21-tägigen Südostasien-Abenteuer ab/bis Singapur kombiniert werden.

Während der Seereisen durch die Inselwelten Nippons herrscht auch an Bord der Diamond Princess eine entsprechende Atmosphäre. Das Schiff bietet einzigartig gestaltete, japanisch inspirierte Erlebnisse, darunter ein Izumi-Bad, das einem traditionellen Onsen nachempfunden ist, regionale Gerichte aus der Noodle Bar oder frisch zubereitetes Sushi bei Kai Sushi. Karaoke-Abende und folkloristische Tänze runden das Angbot ab.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First-Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Ende September 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.