Dietmar Schug: Ihr persönlicher Privatkoch in Köln

Köln, 25.09.2024

Der Privatkoch, der kulinarische Erlebnisse in Ihr Zuhause bringt.

Dietmar Schug, ein erfahrener Privatkoch und Grillmeister aus Köln, bietet seine exklusiven Kochdienste für private und geschäftliche Anlässe an. Mit einer Leidenschaft für kreative und hochwertige Küche, kombiniert mit jahrelanger Erfahrung, hat sich Schug einen Namen in der kulinarischen Szene Kölns gemacht.

Nicht ohne Grund ist Schug seit vielen Jahren die unangefochtene „Nummer Eins“ unter den Privatköchen in Köln – mit den meisten Kundenbewertungen auf Google. Von intimen Candlelight-Dinners bis hin zu großen Firmenveranstaltungen – Er zaubert Menüs, die unvergessliche kulinarische Erlebnisse garantieren.

Individuell und Exklusiv: Menüs nach Maß

Dietmar Schug legt besonderen Wert auf die individuellen Wünsche seiner Kunden. „Sie genießen, ich kümmere mich um alles“, lautet sein Motto. Ob mediterrane Köstlichkeiten, asiatische Spezialitäten, deftige Hausmannskost oder innovative vegane Gerichte – Schug kreiert jedes Menü nach den spezifischen Vorlieben seiner Gäste und bereitet es frisch vor Ort zu. Dabei bringt er, wenn nötig, sein eigenes Küchenequipment mit, um auch unter außergewöhnlichen Bedingungen kulinarische Spitzenleistungen zu erbringen.

Show Cooking und Grillkurse: Kulinarik als Erlebnis

Neben klassischen Catering-Dienstleistungen bietet der Privatkoch auch Show Cooking und exklusive Grillkurse an. Diese Events sind nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch eine unterhaltsame und lehrreiche Erfahrung für alle Beteiligten. „Beim Show Cooking geht es nicht nur darum, exquisites Essen zuzubereiten, sondern auch darum, den Gästen einen Einblick in die Welt des professionellen Kochens zu geben“, erklärt Schug. Dabei zieht er das Publikum mit seiner offenen Art und seinem Fachwissen in seinen Bann.

Verfügbarkeit und Kontakt

Interessenten können den Koch für private Feiern, Firmenveranstaltungen oder exklusive Dinner-Events buchen. Kochkurse in Köln und Grillkurse in Köln bitte unbedingt rechtzeitig anfragen – besonders während Ferienzeiten oder Feiertagen, Die Preise richten sich nach den individuellen Anforderungen und beginnen bei 165 Euro pro Person für ein komplettes Menü (zzgl. MwSt. und Lebensmittelkosten).

Weitere Informationen und Buchungen unter:

www.leidenschaftliches-kochen.de

Telefon: 0160 / 97 21 55 41

E-Mail: info@leidenschaftliches-kochen.de

Dietmar Schug ist ein professioneller Koch mit Meistergrad, der bereits mit renommierten Sterneköchen wie Eckart Witzigmann und Dieter Müller zusammengearbeitet hat.

Mit einer Leidenschaft für kreative und hochwertige Küche bietet er als Privatkoch und Grillmeister in Köln und Umgebung ein breites Spektrum an kulinarischen Dienstleistungen an, die von exklusiven Home Cooking-Events bis hin zu großen Firmenfeiern reichen.

Für seine außergewöhnlichen Grill- und Kochkurse in Köln und Umgebung, reisen regelmäßig Teilnehmer aus ganz Deutschland an.

