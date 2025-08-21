Princess Cruises mit großem Japan-Angebot – In der Saison 2027 erstmals zwei Schiffe im Einsatz

München – P rincess Cruises (www.princesscruises.de) hat für 2027 die bislang umfangreichste Japan-Saison der US-amerikanischen Reederei angekündigt. Mit der Diamond Princess und der Sapphire Princess werden erstmals zwei Schiffe der Flotte während der gesamten Saison von März bis Dezember im Einsatz sein.

Das jetzt vorgestellte Kreuzfahrtprogramm bietet 78 Fahrten auf 50 unterschiedlichen Routen. Dabei können Passagiere aus Reisen mit einer Dauer zwischen sieben und 28 Nächten wählen.

Die im japanischen Nagasaki gefertigten Schwesterschiffe bieten Platz für jeweils 2.670 Gäste und steuern im übernächsten Jahr auf ihren Fahrten von Tokio (Yokohama) aus nicht nur japanische Destinationen an, sondern auf ausgewählten Fahrten auch Häfen in fünf weiteren Ländern wie z.B. Korea, Singapur, Vietnam oder Hongkong.

Thematische Schwerpunkte bilden dabei Angebote wie die Kirschblüten-Cruises sowie Festival-Kreuzfahrten mit längeren Aufenthalten in zwölf ausgewählten Hafenstädten, um Gästen dort mehr Zeit an Land zu ermöglichen.

Das Programm bietet zudem die Möglichkeit, eine Reihe bekannter Welterbestätten zu besuchen. Zum Beispiel den Berg Fuji, den Itsukushima-Schrein, das Hiroshima Peace Memorial oder die historischen Denkmäler von Kyoto.

Darüber hinaus ermöglichen die Kreuzfahrten auch die Teilnahme an besonderen Festen wie dem Aomori Nebuta oder den Tanzfestivals Awa Odori und Kochi Yosakoi.

Das „Land der aufgehenden Sonne“ spielt aber auch an Bord von Diamond und Sapphire Princess eine dominierende Rolle. So erweitern regionale Speisen wie frisch zubereitetes Sushi und Nudelgerichte, japanische Whiskys sowie Sake und Shochu das F&B-Angebot der First Class-Reederei.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Im Oktober 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.