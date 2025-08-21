m2m Germany erweitert Portfolio an industriellen Antennenlösungen um Produkte vom Amphenol Procom

Gefertigt werden die Produkte in Dänemark und Großbritannien, was höchste Präzision und Fertigungsqualität garantiert. Mit dieser Kooperation setzt m2m Germany zugleich ein klares Zeichen für Qualität, Langlebigkeit und Innovation in der Funktechnologie

Antennenlösungen für jede Herausforderung

Amphenol Procom ist insbesondere für seine Antennen bekannt, die selbst unter extremen Umweltbedingungen zuverlässig arbeiten. Das Produktportfolio reicht von kompakten LTE-, 5G- und NB-IoT-Antennen über Wi-Fi- und LoRaWAN-Modelle bis hin zu speziellen Lösungen für den maritimen Bereich, den öffentlichen Sicherheitssektor und industrielle Anwendungen.

Dank moderner Fertigungstechnologien und strenger Qualitätskontrollen zeichnen sich die Produkte durch hohe Robustheit, Performance und lange Lebensdauer aus. Besonders hervorzuheben sind die wetterfesten Gehäusekonstruktionen sowie die große Auswahl an Montagemöglichkeiten, die von Magnet- bis Masthalterungen reichen.

„Die Produktion in Europa reduziert nicht nur das Risiko in der Lieferkette, sondern ermöglicht auch deutlich kürzere Lieferzeiten und geringere Transportkosten – ein entscheidender Vorteil für unsere Kunden“, erklärt Ralf Schoula, CEO der m2m Germany GmbH.

Durch die Partnerschaft ist m2m Germany in der Lage, Kunden noch gezielter mit ganzheitlichen Funklösungen zu versorgen, um Projekte im Bereich IoT, Smart City, Industrie 4.0 und kritische Infrastrukturen optimal zu unterstützen. Quelle: m2m Germany GmbH