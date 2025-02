Prickelnder Roman der über 90-jährigen Autorin Ingrid Schampel – Mrs. Warren ist schockiert

Die schamlosen Offenbarungen der Mrs. Warren – druckfisch erschienen

Ingrid Schampel, geboren 1931 als Tochter eines Arztes und Enkelin des Theologen Heinrich Stuhrmann, wuchs im Bonner Villenviertel auf. Sie begann nach fünfzehn Jahren als Arzthelferin ihre Karriere als Autorin. Während eines Aufenthalts in Spanien schrieb sie Musikkritiken für deutsche Zeitungen, bevor sie in den späten 1980er Jahren begann, Kriminal- und Familienromane zu veröffentlichen. Ihre Werke, oft geprägt von lokalem Bezug, wurden durch zahlreiche historisch-kulturelle Aufsätze ergänzt. Mit über 90 Jahren legt sie nun einen Roman vor, der leicht, humorvoll und prickelnd zugleich ist – ein literarischer Genuss, der Lebensweisheit mit verführerischen Bekenntnissen verbindet.

Mit Augenzwinkern und einem unverblümten Blick auf die Irrwege der Liebe erzählt dieser Roman von der befreienden Erkenntnis, dass Leidenschaft keine Regeln kennt – weder im Alter noch im Geschlecht.

Ingrid Schampel, Autorin vieler Bestseller-Bücher, die nun mit 93 Jahren ihren aktuellen Roman veröffentlicht, zeigt in diesem Meisterwerk, dass Lebensweisheit und Verführung sich perfekt ergänzen. Ein literarischer Genuss voller Esprit, Humor und sinnlicher Bekenntnisse – leicht, unterhaltsam und unvergesslich. Druckfrisch erschienen im Verlag DeBehr.

Du bist die Einzige, der ich anvertraue, was mir im Leben wirklich wichtig war: die Liebe – und das wird dich schockieren – vor allem meine Liebe zu Frauen.“ Verstört las Abigail diese Zeilen, ohne zu ahnen, dass dies erst der Anfang schockierender Enthüllungen war. Abigail Warren, erfolgreiche Krimiautorin und selbstbewusste Frau in ihren Sechzigern, erhält unerwartet ein mysteriöses Paket von ihrer seit Jahren verschollenen Cousine Laura. Zwischen Schock und Faszination taucht Abigail immer tiefer in Lauras intime Geständnisse ein …

Mit Augenzwinkern und einem unverblümten Blick auf die Irrwege der Liebe erzählt dieser Roman von der befreienden Erkenntnis, dass Leidenschaft keine Regeln kennt – weder im Alter noch im Geschlecht. Mit 93 Jahren und der Weisheit des Alters schrieb Ingrid Schampel einen Roman, der die Wirrnisse der Liebe mit Witz und Charme zur Geltung bringt

Der Verlag DeBehr ist ein Verlag für die ganze Familie. Ob Bilderbücher für die Kleinsten oder Kochbücher, Thriller oder Liebesromane, hier werden Sie fündig.

