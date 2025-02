Abendessen Frankfurt: Entspannten Abend mit feiner Küche

Nach einem erlebnisreichen Tag ist ein Abendessen in Frankfurt ein krönender Abschluss. Zusammen mit der Familie oder Freunden können Sie entspannt Köstlichkeiten genießen und sich verwöhnen lassen. Das Restaurant „My Frankfurt“ lädt Sie zu einer kulinarischen Reise durch die internationale Küche ein.

Wir haben für Sie auch deutsche und hessische Spezialitäten im Angebot. Dabei achten wir auf die Verwendung von frischen Zutaten, wenn möglich aus regionalem Anbau. Manuel Peraica ist als Inhaber des Restaurants ein Meisterkoch mit über 30 Jahren Gastronomieerfahrung.

Entdecken Sie den perfekten Ort für gemütliche Stunden am Abend

Das Restaurant „My Frankfurt“ gehört seit Dezember 2019 zum festen Bestandteil der Innenstadt. Umgeben von der Einkaufsstraße Zeil und dem historischen Römer, sind wir ein lohnendes Ziel. Erleben Sie hochwertige Gastronomie in einem modernen und gemütlichen Ambiente mit erstklassigem Service.

Über die beiden Parkhäuser Hauptwache und Konstablerwache sind wir bequem mit dem Pkw erreichbar. Nur wenige Minuten zu Fuß trennen Sie von unserem Restaurant mit deutschen und internationalen Köstlichkeiten. Dank unserer zentralen Lage sind wir auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem zu finden. Wir bieten Ihnen unvergessliche kulinarische Erlebnisse und freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr mögliches Abendessen in Frankfurt – zwei Vorschläge von uns

Als Anregung für ein schmackhaftes Menü haben wir diese zwei Vorschläge aus unserer Speisekarte ausgewählt:

Menü 1:

-VORSPEISE: Mediterranes Gemüse gegrillt (kalt) bestehend aus Zucchini, Paprika, Auberginen, Oliven und Peperoni.

-HAUPTGERICHT: „Wiener“ Schnitzel vom Kalb mit Bratkartoffeln und Preiselbeeren

-NACHSPEISE: Kaiserschmarrn mit Apfelmus

Menü 2:

-VORSPEISE: Auberginenscheiben serviert mit Feta-Käse

-HAUPTGERICHT: Lachsfilet vom Grill, dazu Gemüse, Rosmarinkartoffeln

-NACHSPEISE: Schoko Souffle

Lassen Sie sich von den Angeboten unserer Speisekarte inspirieren und wählen Sie Ihr perfektes Abendmenü.

Zum Abendessen in Frankfurt servieren wir das passende Getränk

Vom Start ins Abendessen bis zum gemütlichen Beisammensein finden Sie bei uns diese verschiedenen Getränke:

-Kaffee und Tee

-My Frankfurt Hotties

-Apfelwein (Hochstätter vom Fass)

-Fassbiere

-Flaschenbiere

-Softdrinks und Säfte

-My Frankfurt Liquid Starters

-My Frankfurt Longdrinks

-Cocktails

-Driver Cocktails (alkoholfrei)

-After Dinner

-Weißweine, Roseweine, Rotweine

-Schaumweine

Wählen Sie Ihr Getränk aus und lassen Sie sich von unseren aufmerksamen Servicemitarbeitenden verwöhnen.

Gestalten Sie Ihr Abendessen in Frankfurt zum Event

Sie planen ein abendliches Geschäftsessen oder eine private Feier mit mehreren Personen?

Dann ist das „My Frankfurt“ die perfekte Location für Ihr Event. Allein das obere Stockwerk unseres Restaurants bietet Platz für bis zu 90 Personen. Gerne können Sie das gesamte Lokal für bis zu 150 Gäste anmieten.

Auf Wunsch organisieren wir für Sie Mehr-Gänge-Menüs, Büfetts, Tapas und Getränkepauschalen. Sie erhalten auch für kleinere Gruppen eine individuelle Bedienung in intimer Atmosphäre. Wir kümmern uns um alles, damit Sie und Ihre Gäste ein unvergessliches Abendessen genießen.

Vielseitig wie Frankfurt am Main selbst ist auch unser Angebot. Im gemütlichen und modernen Ambiente verwöhnen wir Sie und Ihren Gaumen und laden zum Verweilen ein. Vom Frühstück zum Lunch bis zum Dinner.

