Presseinformation: HiScout auf der Datenschutzkonferenz 2024 in Düsseldorf

Umfassende Software-Lösung für Datenschutzmanagement

Berlin, 20. August 2024 – HiScout, führender Anbieter von GRC-Software, nimmt an der diesjährigen Datenschutzkonferenz teil. Die Fachkonferenz findet vom 11. bis 13. September in Düsseldorf statt und behandelt umfangreiche Themenfelder rund um den Datenschutz. An Stand 3 informiert HiScout über seine Lösungen und insbesondere das Datenschutzmanagementsystem. Das Modul HiScout Datenschutz unterstützt bei der Erfüllung der Dokumentationspflichten nach EU-DSGVO und hilft Unternehmen beim Aufbau eines rechtssicheren Managementsystems für den Datenschutz.

Das HiScout Datenschutz-Modul ermöglicht eine ganzheitliche Erfassung und Verwaltung von Verarbeitungsverzeichnissen, Datenschutz-Folgenabschätzungen sowie die Dokumentation, das Management und die Nachverfolgung von Datenschutzvorfällen. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und der Möglichkeit zur nahtlosen Integration in bestehende IT-Landschaften bietet HiScout mit dem Datenschutz-Modul eine flexible und zukunftssichere Lösung für das Datenschutzmanagement, die jederzeit einen ganzheitlichen Überblick bietet.

„Wir freuen uns, auf der Datenschutzkonferenz unsere innovativen Lösungen zu präsentieren“, sagt Sascha Kreutziger, Leiter Business Development bei HiScout. „Gerade in Zeiten zunehmender Datenschutzanforderungen ist es entscheidend, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Compliance-Maßnahmen effektiv und effizient zu gestalten. Mit unserem Modul HiScout Datenschutz bieten wir genau die richtigen Werkzeuge, um diese Herausforderungen zu meistern.“

Interessierte Messebesucher sind herzlich eingeladen, sich am Stand von HiScout einen umfassenden Überblick über die Funktionen und Vorteile der Softwarelösungen zu verschaffen. Für weiterführende Gespräche stehen die Experten von HiScout vor Ort zur Verfügung. Gerne können Sie schon jetzt einen Gesprächstermin auf der Datenschutzkonferenz vereinbaren.

Über HiScout GmbH:

Die HiScout GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist ein Softwareunternehmen mit etwa 50 Mitarbeitenden und wurde 2009 als 100 %ige Tochter der HiSolutions AG gegründet. HiScout entwickelt zukunftsweisende Softwarelösungen für die Bereiche Informationssicherheit, Datenschutz und Business Continuity Management.

Die HiScout GRC Suite besteht u.a. aus den Modulen HiScout Grundschutz, HiScout Datenschutz, HiScout ISM und HiScout BCM und ist bei zahlreichen Bundes- und Landesbehörden sowie bei Unternehmen der Privatwirtschaft im Einsatz. Weitere Informationen hier: https://www.hiscout.com/

