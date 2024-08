Neuer nautischer Reiseführer Belgische Küste

Ein nützlicher Ratgeber für Segler und Motorbootfahrer entlang der flämischen Küste

Die belgische Küste ist nur etwa 70 Seemeilen lang. Aber sie ist ein abwechslungsreiches Revier für Segler und Motorbootfahrer mit gut ausgebauten Yachthäfen und einem breiten Freizeitangebot an Land. Für alle, die das Revier von der Westerschelde bis Dünkirchen auf eigenem Kiel erkunden wollen, ist im Hayit-Verlag der Reiseführer „Nautische Reisetipps Belgische Küste“ erschienen.

Der Autor, Detlef H. Krügel, ist seit mehr als drei Jahrzehnten auf niederländischen und flämischen Gewässern unterwegs und hat im gleichen Verlag bereits den nautischen Reiseführer „Zeeland“ veröffentlicht. Die nautischen Reiseinformationen beginnen in Vlissingen, da viele Segler ihren Törn entlang der belgischen Küste in den Niederlanden beginnen. Der Reiseführer endet in Dünkirchen, das zwar zu Frankreich gehört, aber kulturell mit Flandern verbunden ist. Und weil Dünkirchen ein beliebter Ausgangs- und Endpunkt für einen Törn entlang der belgischen Küste ist.

Der Reiseführer enthält detaillierte nautische Informationen, praktische Tipps für die Törnplanung sowie ausführliche Beschreibungen der Häfen und Marinas entlang der belgischen Küste. Dazu gehören Hinweise zu Ansteuerung, Gezeiten, Brücken, Schleusen und Ausstattung der Marinas. Ergänzt werden diese Informationen durch nützliche Tipps zu Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Sehenswürdigkeiten in den jeweiligen Küstenorten.

Besonderes Augenmerk wird auf die Sicherheit auf See gelegt. Hier finden sich wertvolle Hinweise zu Befähigungsnachweisen, Ausrüstung, Seekarten und Seefunk sowie zu Wettervorhersagen und Gezeitenströmungen.

Eine lesenswerte Ergänzung zu den vielen praktischen Informationen des Buches ist der persönliche Törnbericht der Co-Autorin Lara Krügel. Ihre Erlebnisse entlang der flämischen Küste verleihen dem Reiseführer eine besondere Authentizität und zeigen die Vielfalt dieses Reviers. Ihr Törn wurde mit dem Anahita-Preis des Düsseldorfer Yachtclubs ausgezeichnet.

„Nautische Reisetipps Belgische Küste“ ist sowohl in gedruckter Form als auch als E-Book erhältlich. Mit seinen präzisen Beschreibungen und praktischen Tipps ist der Reiseführer ein wertvoller Begleiter für alle, die die flämische Küste erkunden möchten.

Der Reiseführer kann über den Buchhandel oder direkt über den Verlag ( Hayit.de) bezogen werden.

Detlef H. Krügel, Nautische Reisetipps Belgische Küste. Flandern von der Westerschelde bis Dünkirchen. Für Segler und Motorbootfahrer. 155 Seiten, davon 10 Farbseiten. ISBN 978-3-87322-319-6, Preis Printversion 19,95 Euro, eBook 14,99 Euro.

Über Hayit Medien

Sachbücher und nützliche Ratgeber sind das Programm von Hayit Medien in Köln. Seit Verlagsgründung im Jahre 1978 steht der Verlag für die Kompetenz, Marktnischen zu erkennen und verkaufsfähige Bücher für klar umrissene Zielgruppen zu produzieren.

Internationale Erfahrung: Bücher von Hayit Medien wurden ins Englische (ca. 20 Titel), ins Französische (ca. 20 Titel) und ins Niederländische (ca. 70 Titel) übersetzt und weltweit vertrieben. Gegenwärtig positioniert sich der Verlag mit ausgewählten Sachbüchern und Ratgebern neu am Markt.

Das aktuelle Verlagsprogramm umfasst eine Serie zum Thema Auswandern, zum Wassersport sowie praktische Ratgeberliteratur.

Unabhängig und marktfähig: Der Verlag hat es seit 1978 geschafft, unabhängig zu bleiben, so manche Klippe zu umfahren und allen Mühen des digitalen Wandels standzuhalten.

