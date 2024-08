Erstes öffentliches Tauschportal für Cannabisgenetiken in Deutschland gestartet!

Hanfzentrale bietet privaten Anbauern eine Alternative zum Kauf im Ausland

Am 1.4.2024 endete in Deutschland die sinnlose Kriminalisierung von Millionen Menschen. Der jahrzehntelange Krieg nicht gegen Drogen, sondern gegen unschuldige Menschen aus allen Gesellschaftsschichten wird zumindest an dieser Front endlich beendet und durch Toleranz und Regulierung ersetzt, wie es Experten schon lange forderten und fordern.

Gemäss des seit 1.4.2024 in Kraft getretenen „Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis“ – kurz Konsumcannabisgesetz oder KCanG – darf jeder volljährige Mensch in Deutschland bis zu 3 Hanfpflanzen (Botanisch: Cannabis indica, Cannabis sativa, Cannabis ruderalis – Umgangssprachlich: Bubatz, Weed usw…) anbauen und bis zu 50g der Endprodukte „Haschisch“ (Harz) oder „Marihuana“ (Blüten) besitzen.

Zum Anbau von Hanf sind Samen oder Stecklinge erforderlich – sogenanntes „Vermehrungsmaterial“. Vermehrungsmaterial ist gemäss KCanG KEIN Cannabis. Tausch und sogar Handel dieses Vermehrungsmaterials zwischen erwachsenen deutschen Bürgern ist nach Rechtsauffassung von Hanfzentrale.com zulässig.

Seit dem 28.4.2024 bietet Hanfzentrale daher allen volljährigen Menschen in Deutschland eine öffentlich zugängliche Plattform zur eigenverantwortlichen Nutzung, um Vermehrungsmaterial wie Pollen, Samen und Stecklinge zu handeln oder zu tauschen; sich respektvoll über Hanf und Hanfanbau zu unterhalten; sorgfältig ausgewählte Genetiken nachzuzüchten, zu vermehren und zu verbreiten; neue Strains zu züchten, zu vermehren und zu verbreiten; die legale, sichere und verantwortungsvolle Nutzung von Hanf zu fordern und zu fördern; neue und alte Anbautechniken zu erkunden, erhalten, entwickeln oder verbinden.

Hanfzentrale.com ist damit die erste eigenständige, öffentliche und legale Onlinetauschbörse für Cannabis-Genetiken in Deutschland, die nicht in „digitalen Hinterzimmern“ anderer Angebote versteckt ist und nur einem beschränkten Zirkel zur Verfügung steht. Dabei wird besonders viel Wert auf Datensparsamkeit gelegt. Ein redaktioneller Teil mit Informationen zu Growing-Themen, ein Communitychat und Sonderangebote / Rabattcodes kompetenter Partner runden das Angebot ab.

Hanfzentrale.com und der angeschlossene Discord-Chat sind kein Drogenumschlagplatz. Handel mit Cannabispflanzen, Cannabisblüten, Cannabisharz oder Cannabisextrakten wird nicht gestattet oder geduldet. Hanfzentrale.com bietet selber kein Vermehrungsmaterial an – nur eine Plattform. Hanfzentrale hat keinen Onlineshop, kein Ladenlokal, kein Lager und keine Ware.

Hanfzentrale ist ein Projekt leidenschaftlicher Cannabis-Züchter und Cannabis-Aktivisten, die die Legalisierung in Deutschland aktiv mitgestalten wollen.

Kontakt

Hanfzentrale

R.A. Lerch

Ehlentruper Weg 74

33604 Bielefeld

052196300320



https://hanfzentrale.com