Praxisreinigung: Nicht nur in Pandemiezeiten besonders wichtig für Patienten und Mitarbeiter von Praxen

IHRCLEANTEAM Reinigungsservice ist seit 20 Jahren der verlässliche Dienstleister für professionelles Praxis Reinigen in Hamburg und Umgebung

IHRCLEANTEAM Hamburg bietet seit mehr als zwanzig Jahren Beratung, professionelle Lösungen und Betreuung für Sauberkeit und Hygiene in Arztpraxen, medizinischen und therapeutischen Einrichtungen und Praxen in und um Hamburg.

Hamburg, 30. März 2021 – Hygiene und Sauberkeit in Praxen von Ärzten und Therapeuten sind unerlässlich. Sie dienen dem Schutz der Patienten und Mitarbeiter. Dies ist angesichts der Covid-19-Pandemie in Coronazeiten noch wichtiger geworden. Außerdem trägt eine gepflegte und professionell geputzte und gereinigte Praxis dazu bei, dass sich Patienten wie Mitarbeiter in den Räumen der Praxis, der medizinischen oder therapeutischen Einrichtung wohl fühlen. Die Reinigungsexperten von IHRCLEANTEAM Gebäudereinigung (https://www.ihrcleanteam.de) bieten seit mehr als zwei Jahrzehnten die verlässliche und fachgerechte Praxisreinigung und kompetente Beratung und Betreuung mit qualifizierten Putzfachkräften im Großraum Hamburg und Umgebung.

Nicht nur in Coronazeiten sind Praxen penibel und hygienisch sauber zu putzen. Infektions- und andere übertragbare Krankheiten sind stets eine Bedrohung im ärztlichen Praxis-Bereich. Praxen und Kliniken sind Krankheitserregern jeder Art ausgesetzt. Die Corona-Pandemie hat noch einmal die Hygiene-Situation verschärft. Es ist unerlässlich, dass professionelles und gründliches Putzen sowie die desinfizierende Reinigung von Praxisräumlichkeiten sowohl zum Schutz der Patienten wie der Praxis- Mitarbeiter durchgeführt wird. Nur so kann der Übertragung von Krankheitserregern wirksam vorgebeugt werden. Zusätzlich zur Infektions- und Krankheitsprävention wird gerade im medizinischen Bereich zu recht von den Patienten erwartet, dass eine Praxis stets sauber und gepflegt ist – und zwar in allen Räumen der Praxis. Also auch in den hygienisch schwierigen sanitären Bereichen. Nur ein sauberer Praxis-Empfangsbereich sowie saubere Fenster dienen als überzeugende Visitenkarte der Praxis. Und ein sauberes, ansprechendes und frisch aufgeräumtes und geputztes Wartezimmer führt zu einer besseren Stimmung bei den wartenden Patienten und ihren Begleitpersonen. Die regelmäßige Praxisreinigung im Rahmen der Unterhaltsreinigung ist daher ein absolutes Muss für alle selbstständigen Ärzte, Physio- und sonstigen Therapeuten, die eine eigene Praxis betreiben.

Ihr Clean Team Hamburg bietet Praxisreinigung durch Fachkräfte

Professionelle Firmen für Gebäudereinigung wie Ihr Clean Team Hamburg führen seit vielen Jahren fachgerechte Praxisreinigungen mit geschultem Reinigungspersonal durch. Basierend auf den Erfahrungen aus 20 Jahren erfolgreicher Tätigkeiten als verlässliche Reinigungsfirma in Hamburg und Umgebung bietet Ihr Clean Team überzeugende Konzepte für die Gebäude- und Praxisreinigung in Hamburg und Umgebung an, die alle Gebäudebereiche umfasst. “Die bestens ausgebildeten Reinigungsfachkräfte unseres zuverlässigen Reinigungsservices kümmern sich um die sorgfältige Reinigung Ihrer Praxisräume”, sagt Dirk Cusian. Er ist Gründer und Geschäftsführer von IHRCLEANTEAM Hamburg – einer Reinigungsfirma, die seit 2001 auf hygienische Praxis- und Gebäudereinigung in der Metropolregion Hamburg spezialisiert ist. “Praxisreinigung sollte von professionellem Fachpersonal durchgeführt werden, da speziell in Arztpraxen die Hygiene eine wichtige Rolle spielt. Eine einwandfrei gereinigte Praxis ist zudem wichtig für eine gute Reputation und ein positives Image”, erklärt Reinigungsprofi Dirk Cusian.

Das erfahrene Reinigungsunternehmen Ihr Clean Team Hamburg reinigt Praxen, wie es nur eine professionelle Praxisreinigung kann: Entsprechend dem jeweiligen Verschmutzungsgrad und in Abstimmung mit den Kunden aus dem besonders anspruchsvollen medizinisch-therapeutischen Bereich. Das Praxis Reinigen umfasst dabei alle Praxis-Bereiche, einschließlich des Empfangs- und Wartebereiches, der Toiletten, der Behandlungsräume, der Büros sowie der Küche und den Aufenthaltsräumen der Mitarbeiter. Auch Fenster und Fassaden der Praxen werden gründlich geputzt. “Sämtliche Putz- und Reinigungsleistungen werden von IHRCLEANTEAM Hamburg gemäß der individuellen Kundenwünsche ausgeführt. Dabei unterstützen wir Praxis-Teams mit Rat und Tat und stehen rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Seite – auch an Feiertagen und während Lockdowns”, betont der IHRCLEANTEAM Hamburg Chef.

Ihr Clean Team Hamburg bietet seit zwanzig Jahren kompetente Betreuung rund ums Putzen, Reinigen, Sauberkeit und Hygiene. Die Praxisreinigung durch IHRCLEANTEAM umfasst unter anderem die Reinigung der sanitären Bereiche, des Küchenbereichs, der Empfangs-, Aufenthalts- und Wartebereiche, Innen- und Außenbereiche der Praxis. Dabei werden beispielsweise Mülleimer und sonstige Müllbehälter geleert und gewischt; Handtuch-, Papier-, Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender überprüft, gereinigt und neu aufgefüllt; Flecken, Verunreinigungen, Griffspuren auf Fenstern, Spiegeln, Türen, Schränken und anderen glatten Flächen, Möbeln, Bildern, Schaltern, Steckdosen etc. abgewischt / entfernt. Auch das Abstauben, die Fußbodenreinigung, die Müllentsorgung und vieles mehr gehört zum Full-Service des erfahrenen und verlässlichen Praxis- und Gebäudereinigungsbetriebes Ihr Clean Team Hamburg. “Abhängig von der Verschmutzungsintensität finden einige Reinigungstätigkeiten, wie die Reinigung der Sanitärräume, täglich statt. Bei anderen Putztätigkeiten genügt es, wenn die Reinigung wöchentlich, alle 14 Tage oder monatlich im Rahmen der vereinbarten laufenden Unterhaltsreinigung der Praxis oder medizinischen Einrichtung erfolgt. Das hängt vom individuellen Bedarf ab, den wir im kostenlosen Erstberatungsgespräch gemeinsam mit unseren Kunden ermitteln. Meist ist auch eine regelmäßige und besonders intensive Grundreinigung bzw. Sonderreinigung einer Praxis notwendig. Wir empfehlen eine quartalsweise Praxis-Grundreinigung”, rät Dirk Cusian aus Erfahrung. “Sprechen Sie uns auf ein individuelles Reinigungskonzept für Ihre Praxis an.”

Eine saubere und hygienisch einwandfreie Praxisreinigung in Hamburg und Umgebung ist also mithilfe verlässlicher Dienstleister auch in Coronazeiten kein Problem – und günstiger, als die meisten Ärzte und Therapeuten denken.

Kontakt, weitere Informationen und Anfragen IHRCLEANTEAM Gebäudereinigung und Praxisreinigung Hamburg:

Ihr Clean Team Hamburg

Andre Clieves und Dirk Cusian GbR

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

Tel.: 040 – 040-226 211 090

Fax.: 040-226 211 099

E-Mail: info (at) ihrcleanteam.de

www.ihrcleanteam.de

Medienkontakt:

Görs Communications – Public Relations Content Marketing

Daniel Görs

Info (at) goers-communications.de

0800-GOERSCOM (0800-46377266)

https://www.goers-communications.de

IHRCLEANTEAM – Vertrauen in ein erfahrenes Unternehmen

IHRCLEANTEAM ist seit vielen Jahren tätig und bietet ein weites Spektrum an Dienstleistungen in der Praxisreinigung, Gebäudereinigung und Büroreinigung in Hamburg.

Profitieren Sie von einem Team gut ausgebildeter Mitarbeiter und individuell ausgearbeiteten Reinigungskonzepten.

IHRCLEANTEAM Gebäudereinigung auf höchstem Niveau

Die Hamburger Unternehmer André Clieves und Dirk Cusian gründeten IHRCLEANTEAM im Jahr 2001, als sie feststellen mussten, dass keine Reinigungsfirma so gründlich reinigte,

wie sie dies erwarteten. Der Bedarf war Grundlage und geschäftlicher Anspruch.

Das Ziel haben wir erreicht: Gebäudereinigung auf höchstem Niveau, mit der man selbst auch als Kunde zufrieden wäre – Säuberung als Aufgabe, nicht nur als einfacher “Job”.

Die gleich bleibend hohe Qualität unserer Dienstleistung ist Garant für unsere Geschäftskontakte – zu Ihnen als unseren zufriedenen Kunden.

Über die umfassende Beratung hinaus bietet das von den Inhabern geleitete Unternehmen konkret sichtbare Dienstleistungen an.

Rufen Sie uns einfach unter 040 – 226 211 090 an oder nutzen Sie das Anforderungsformular.

www.ihrcleanteam.de

Firmenkontakt

Ihr Clean Team Hamburg – André Clieves und Dirk Cusian GbR

Dirk Cusian

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

040 – 040-226 211 090

040-226 211 099

info@ihrcleanteam.de

https://www.ihrcleanteam.de

Pressekontakt

Görs Communications

Daniel Görs

Westring 97

23626 Lübeck / Ratekau

0800-46377266

info@goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.