Robes de mariée coupe sirène à couper le souffle

Si vous êtes une mariée confiante à la recherche de quelque chose de spectaculaire, une robe de mariée sirène pourrait être le style qu’il vous faut.

Souvent surnommée la plus sexy de toutes les silhouettes de robes de mariée, le style sirène moulant est garanti pour couper le souffle de votre marié.

Qu’est-ce qu’une robe de mariée sirène ?

Également connue sous le nom de robe de mariée en queue de poisson, un style sirène est étroitement ajusté dans le corsage jusqu’au genou, où il s’évase considérablement – vous constaterez que la jupe sur les robes décrites comme ” trompette ” ou ajustement-et -flare commence plus haut, généralement à partir de la mi-hanche ou de la cuisse. La sirène met en valeur votre silhouette au maximum de l’un de ces styles, mais ne vous découragez pas – elle peut être une silhouette étonnamment flatteuse.

Si vous avez un buste plein ou de larges épaules, la jupe dramatique d’une robe sirène peut équilibrer votre moitié supérieure, vous donnant une superbe silhouette de sablier. Bien que beaucoup de nos vraies mariées choisissent un décolleté simple et sans bretelles, la sirène est incroyable avec à peu près n’importe quel décolleté ou longueur de manche.

Si vous vous inquiétez pour vos bras, vous pouvez toujours choisir de porter votre sirène avec de longues manches en dentelle – la forme moulante de votre robe signifie que vous pouvez avoir l’air sexy sans flasher la chair.

Quand il s’agit de coiffer votre robe de mariée sirène, rappelez-vous simplement que la hauteur est la clé – vous voulez allonger votre forme autant que possible pour éviter d’être coupé par l’évasement au genou.

Pour vos cheveux de mariage , nous vous conseillons d’opter pour un chignon haut ou un style avec beaucoup de volume à la couronne – un chignon haut est parfait pour ce style. En ce qui concerne les chaussures, les talons sont préférables pour ajouter de la hauteur – MAIS (et c’est un gros mais), assurez-vous d’essayer vos chaussures avec votre robe et pratiquez la marche autant que possible. La moitié supérieure bien ajustée d’une robe sirène restreindra naturellement vos mouvements, alors ne portez des talons hauts que si vous êtes sûr de pouvoir marcher correctement! En cas de doute: pratiquez, pratiquez, pratiquez.