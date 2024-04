Praktische Kompetenzen erlangen: Workshops für Fitness- und Gesundheitsprofis

Die BSA-Akademie bietet neben ihren mehr als 90 Lehrgängen auch Praxisworkshops an! Damit können die Teilnehmenden ihre Erfahrungen und Kompetenzen im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit vertiefen.

Der immer weiter wachsende Zukunftsmarkt fordert auch immer weitere Qualifikationsmöglichkeiten. Die Ansprüche der Kunden sind hoch, individuelle Betreuung ist ihnen besonders wichtig. So erweitert die BSA-Akademie auch regelmäßig ihr Lehrgangsangebot, um den Anforderungen der Fitness- und Gesundheitsbranche nachhaltig gerecht zu werden.

Workshops zur Vertiefung:

Coachingmethoden

Die Hauptaufgabe eines Coachs ist es, Menschen bei Veränderungsprozessen zu begleiten und optimal zu unterstützen. Dazu gibt es eine Vielzahl verschiedener Methoden und Techniken, um den Kunden auf seinem Weg zu unterstützen: z. B. passende Ziele zu erarbeiten, Selbstreflexionsprozesse anzuregen oder den eigenen Blickwinkel zu verändern.

Für den Coach sind Kreativität, Methodenvielfalt und die Fähigkeit, im richtigen Moment die passende Methode einzusetzen, die den Kunden einen entscheidenden Schritt weiterbringen kann, wichtige Elemente für eine erfolgreiche Arbeit. Deshalb ist es unerlässlich, mit möglichst vielen Methoden vertraut zu sein, das eigene Methodenrepertoire immer wieder zu erweitern und mit neuen Werkzeugen aus-zustatten. Darüber hinaus ist es wichtig, die Methoden passend und zielführend in die Arbeit mit dem Kunden einbinden zu können.

Das sind Elemente dieses Workshops, der zum einen neue Methoden vermittelt und zum anderen die Anwendung und Umsetzung dieser Methoden in der Praxis in den Vordergrund stellt. Die zusätzlichen Methoden lassen sich je nach Bedarf in alle Coaching- und Beratungsprozesse integrieren.

Neurotraining

Der Workshop Neurotraining führt in das komplexe und umfassende Neurotraining ein. Er qualifiziert für die zielgerichtete Anwendung von neurozentriertem Training. Hierbei handelt es sich insbesondere um Methoden, die die Eigenwahrnehmungen und die Qualität der Gelenkbewegungen verbessern.

In kurzer Zeit gelingt es den Teilnehmenden, die Idee des Neurotrainings zu erfassen und unmittelbar nach dem Workshop in das eigene Training oder das der Kunden einzubauen.

Durch die geschaffenen Grundlagen können Trainer Übungen zu allen relevanten Gelenken für ihre Kunden zusammen stellen, die für sie und ihre Ziele förderlich sind.

Praxisorganisation in der Physiotherapie

Für Physiotherapeuten und -therapeutinnen ist es von großer Bedeutung, möglichst viel Arbeitszeit mit der Durchführung der therapeutischen Dienstleistung zu verbringen. Um dies zu gewährleisten, benötigen sie für das eigene Praxismanagement Unterstützung von Fachkräften, die essenzielle Aufgaben der Praxisorganisation selbst ständig übernehmen können.

In diesem Workshop erwerben die Teilnehmenden die erforderlichen Kompetenzen, um das Termin-, Rezept- und Patientenmanagement eigenständig zu organisieren. Im Bereich des Terminmanagements gehören hierzu die Terminvergabe und -planung sowie die Dokumentationspflicht der wahrgenommenen Termine. Im Bereich des Patientenmanagements lernen die Teilnehmenden, den Betreuungsprozess im Praxisablauf vor, während und nach der Behandlung zu arrangieren.

Darüber hinaus eignen sich die Teilnehmenden Kenntnisse im Rahmen des Rezeptmanagements an. Hierzu gehört es, Rezepte auf Korrektheit zu prüfen, erforderliche Rezeptkorrekturen vorzunehmen sowie die Rezeptabrechnung mit gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen zu organisieren.

Vegane Ernährung

In Deutschland essen circa acht Millionen Menschen kein Fleisch; davon 1,1 Millionen keinerlei tierische Lebensmittel. Zahlreiche Studien belegen, dass insbesondere Veganerinnen und Veganer seltener Übergewicht, Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte haben. Doch Fachgesellschaften warnen gleichzeitig vor den Gefahren einer veganen Ernährung. Bei ungünstiger Lebensmittelauswahl kann sich ein Mangel an den Vitaminen B2, B12 und D sowie Eisen, Calcium, Jod und Zink einstellen. Werden die Lebensmittel nicht bewusst zusammengestellt, kann es zudem zu einer Unterversorgung mit Energie und lebensnotwendigen Proteinen kommen.

Im Rahmen des Workshops werden Kenntnisse einer ausgewogenen veganen Ernährung vermittelt. Somit erhalten die Teilnehmenden das Know-how, um Kunden mit der praktischen Umsetzung einer sorgfältigen Nahrungsmittelzusammenstellung vertraut zu machen.

Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln

Im Praxisworkshop erwerben die Teilnehmenden die Kompetenzen, ein Beratungsgespräch mit einem Kunden auf der Trainingsfläche oder an der Theke im Fitnessstudio zu führen und entsprechende Empfehlungen für Nahrungsergänzungsmittel auszusprechen.

Nahrungsergänzungsmittel gehören zu den Lebensmitteln, weshalb sie dem Lebensmittelgesetz unterliegen. Im Praxisworkshop werden die rechtlichen Grundlagen der Health-Claims-Verordnung vermittelt. Wissenschaftliche Erkenntnisse zu unterschiedlichen Produkten werden mit zugelassenen und abgelehnten Claims in Verbindung gebracht. Dabei wird der Fokus auf Eiweißprodukte, essenzielle Fettsäuren, Kreatin und weitere Wirk-/Nährstoffe gelegt. Zudem wird in diesem Praxisworkshop der Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen für unterschiedliche Zielgruppen anhand alltagsnaher Praxisbeispiele erläutert. Dabei werden die Grundlagen der Beratung vermittelt, sodass individuelle Bedarfsanalysen sowie Beratungsgespräche mit interessierten Kunden abschlussorientiert geführt werden können. Im Praxisworkshop werden des Weiteren Beratungsgespräche trainiert, wodurch die Workshop-Teilnehmenden Sicherheit in der Durchführung eines Beratungs- und Verkaufsgespräches erlangen.

