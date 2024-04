Onapsis stellt neue Sicherheitsfunktionen für die SAP Business Technology Platform vor

Die neueste Version von Onapsis Assess verbessert das Scanning und bietet mehr Transparenz für die SAP BTP

Boston, MA/Heidelberg – 30. April 2024 – Onapsis, Marktführer im Bereich ERP-Security und Compliance, gibt umfassende Erweiterungen der Sicherheitsfunktionen für die SAP Business Technology Platform (SAP BTP) bekannt. Die jüngste Version von Onapsis Assess bietet tiefgreifende Transparenz und ein robustes Security Scanning für die SAP BTP, die eine Schlüsselkomponente von RISE with SAP Cloud-Implementierungen ist. In Kombination mit dem auf dem Markt einzigartigen Security Testing für die SAP BTP in Onapsis Control festigt das Unternehmen seine Position als Marktführer für SAP-Anwendungssicherheit – von der Code-Entwicklung bis hin zu produktiven Anwendungsumgebungen.

Immer mehr Unternehmen steigen auf Cloud-Lösungen wie SAP S/4HANA Cloud und RISE with SAP um und sind mit neuen Sicherheits- und Compliance-Herausforderungen konfrontiert. Die Onapsis-Plattform hilft, diese Herausforderungen zu meistern. Die Transparenz über kritische Risiken in der SAP BTP und die robusten Kontrollmechanismen von Onapsis Assess unterstützen Unternehmen dabei, Cyberrisiken deutlich zu mindern, die Sicherheit zu verbessern und die Compliance zu stärken.

Onapsis Assess Updates

Onapsis, von Gartner, Inc. in seinem Magic Quadrant für Application Security Testing ausgezeichnet, setzt neue Industriestandards für die SAP-Anwendungssicherheit, indem es mehr als oberflächliche Basis-Scans ermöglicht. In der neuen Version bietet Onapsis Assess noch tiefere Einblicke in Risiken im Zusammenhang mit Benutzerkonten, Identity-Provider-Einstellungen, kritischen Autorisierungszuweisungen und Funktionsaktivierungen.

Außerdem erweitert Onapsis die Assess-Funktionen auf die SAP BTP. Dies ermöglicht ein besseres Sicherheits- und Risikomanagement für diese kritische Komponente von SAP S/4HANA und RISE with SAP. Onapsis Assess …

– kann nun die SAP BTP auf Schwachstellen untersuchen und scannen

– verfügt über neue BTP-spezifische Richtlinien mit Schwachstellen- und Sicherheitsprüfungen, die von Onapsis und den Onapsis Research Labs speziell für BTP-Bedrohungen entwickelt wurden

– bietet fokussierte Module rund um Benutzerkonten, Benutzerberechtigungen, kritische Berechtigungszuweisungen und Konfigurationen.

Die Funktionen erfüllen die Security Baseline Empfehlungen von SAP für SAP BTP und gehen darüber hinaus.

„Wir sind nicht nur führend auf dem Markt, wir definieren ihn“, erklärt Mariano Nunez, CEO von Onapsis. „Die Erweiterungen unserer marktführenden Onapsis-Plattform zur Absicherung der SAP BTP unterstreichen unser kontinuierliches Engagement für Innovation und unser unübertroffenes Know-how bei der Absicherung geschäftskritischer Anwendungen. Unsere Kunden können die SAP BTP nun mit der Gewissheit einführen, dass sie von der umfassendsten Sicherheitslösung auf dem Markt unterstützt werden.“

Mit der Einführung dieser Funktionen für Assess im ersten Quartal baut Onapsis seine Unterstützung für RISE with SAP und die SAP BTP auf der gesamten Onapsis-Plattform weiter aus. Im Jahr 2023 war Onapsis das erste Unternehmen, das einen umfassenden Support für den Schutz von SAP BTP-Code-Entwicklungsumgebungen in Onapsis Control auf den Markt brachte. Mit Onapsis Control können Kunden einfach und sicher ABAP-, HANA- und Fiori-basierte Anwendungen innerhalb der SAP BTP-Umgebung entwickeln. Unternehmen weltweit beschleunigen die Einführung von Projekten mit SAP S/4HANA Cloud und RISE with SAP. Als einziger Anbieter von Application Security und Compliance im SAP Endorsed Apps-Programm unterstützt Onapsis sie dabei. So bietet das Unternehmen hochwertige und umfassende Sicherheitslösungen an, um den besonderen Herausforderungen und Komplexitäten des Schutzes von SAP-Umgebungen zu begegnen.

Über Onapsis

Onapsis schützt die Geschäftsanwendungen, die die globale Wirtschaft stützen. Die Onapsis-Plattform bietet Vulnerability Management, Change Assurance und ermöglicht kontinuierliche Compliance für Geschäftsanwendungen führender Anbieter wie SAP, Oracle und anderen. Die Onapsis-Plattform wird von den Onapsis Research Labs betrieben, deren Teams bereits mehr als 1.000 Zero-Day-Schwachstellen in Geschäftsanwendungen identifiziert und entschärft haben.

Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn, X oder unter www.onapsis.com

