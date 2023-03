Partys, Pferde, Kinderbücher – Die Ballermann Ranch in Niedersachsen

Die Ranch der geretteten Tiere ist Hauptquartier von Deutschlands großer Partymarke „Ballermann.

Es war der Traum von einer eigenen Pferderanch, die Annette und Andre Engelhardt, die Inhaber von Deutschlands wohl berüchtigtster Party- und Eventmarke “ Ballermann„, vom bayerischen Rosenheim ins niedersächsische Scholen (Landkreis Diepholz) vor 12 Jahren umsiedeln ließ.

Dort entstand die Ballermann Ranch, die schnell ein Besuchermagnet im Landkreis wurde. Vor 4 Jahren (2018) verschenkten die Ballermann-Macher ihre 10 Hektar große und völlig schuldenfreie Ranch mit den weißen Zäunen an die Tierschutzstiftung Gut Aiderbichl. Einfach so, weil es glücklich macht und um die Ranch als das Zuhause der dort lebenden, geretteten, Ponys, Esel und Pferde über Generationen zu sichern und zu erhalten.

Die Engelhardts haben die ehrenamtliche Gutsleitung übernommen und kümmern sich seitdem liebevoll um ihre tierischen Schützlinge, zu denen auch berühmte Ponys wie z.B. „Schnütchen“ Tessa, die kleine Stute mit der krummen Schnute, die freche Punker Möppie, Quarter-Horse-Star Ballermann-Mitch und der tollpatschige Bernhardiner Alwin gehören.

Weiterhin aber ist die Ballermann Ranch noch immer das Hauptquartier der berühmt-berüchtigten Marke „Ballermann“. Dort werden neue, verrückte Party- und Eventideen geboren, Lizenzen für Tonträger und TV-Shows vergeben, eigene Sendungen rund um die Heimat der geretteten Tiere produziert und … Kinderbücher veröffentlicht. Ja, Kinderbücher. Das Schicksal des kleinen Ponyfohlen Tessa inspirierte die Engelhardts zu der knallbunten Kinderbuchreihe um „Schnütchen Tessa“, in denen sich alles um Freundschaft, Mut und das Anderssein dreht.

Dies alles ist verbunden mit dem Versprechen von Annette und Andre Engelhardt, dass 60% aller Ballermann-Markenlizenzeinnahmen für die Erhaltung und Ausbau des niedersächsischen Tierparadieses und gemeinsamer Projekte mit den Tierrettern von Gut Aiderbichl verwendet werden.

Vielleicht ist die Ranch der geretteten Tiere auch für Sie mal einen Besuch wert oder für eine Geschichte interessant?

Mehr Infos über die Ballermann Ranch im Landkreis Diepholz: www.ballermann-ranch.de

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

