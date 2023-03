Glamox informiert zur EU-Richtlinie RoHS

Hildesheim, 7. März 2023 – Als Anbieter für Lichtlösungen auf dem professionellen Beleuchtungsmarkt rät Glamox den Unternehmen, rechtzeitig auf eine LED-Beleuchtung umzusteigen und die Fristen zur Verwendung von Leuchtmittel zu beachten. Die aktuelle RoHS-Richtlinie, Restriction of Hazardous Substances (Beschränkung von Gefahrstoffen), fasst die Ausphasung konventioneller Leuchtmittel sehr gut zusammen. Sie ist Teil einer EU-Vorgabe, giftige Chemikalien aus dem Verkehr zu ziehen. Damit werden auch Lichtquellen mit Quecksilbergehalt ab Februar 2023 nicht mehr erhältlich sein für ältere Beleuchtungsanlagen. In Europa sind mehr als 70 % aller bestehenden Beleuchtungsanlagen in Büros, Bildungseinrichtungen, Gebäuden des Gesundheitswesens und Industriegebäuden noch mit Leuchtstoff- oder Hochdrucklampen ausgestattet. Ein enormes Potenzial für Energieeinsparungen. Kommt bei der Lichtplanung zur LED-Beleuchtung im Bestand ein intelligentes Lichtmanagementsystem dazu, kann der Energieverbrauch sogar um bis zu 80 % gesenkt werden und zugleich das Wohlbefinden der Menschen an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz verbessert werden. In Deutschland stehen Förderungen zur Umsetzung energieeffizienter Beleuchtungslösungen zur Verfügung. Auch diese Themen sind Teil der Beratungsleistung beim Glamox Sanierungskonzept, ebenso wie die Lichtplanung zu passenden LED-Leuchten, die speziell für diesen Einsatz als Sanierungsleuchten entwickelt wurden.

„Ab dem 25. August werden keine neuen T5- und T8-Leuchtstoffröhren mehr auf den EU-Markt erlaubt sein. Vorhandene Bestände können zwar abverkauft werden, aber danach gehört die bekannte lineare Leuchtstofflampe der Vergangenheit an”, so Astrid Simonsen Joos, CEO der Glamox Gruppe. Ab dem 25. August gilt dann das Aus für die gängigsten linearen Leuchtstofflampen. Glamox appelliert daher an die Unternehmen, die Gelegenheit zum Umstieg rechtzeitig zu nutzen, um auch mögliche Störungen im Betriebsablauf zu vermeiden. „Einige Unternehmen haben damit begonnen, Leuchtstofflampen zu horten, in der Hoffnung, dass sie die Modernisierung ihrer Gebäudebeleuchtung aufschieben können. Wir sollten jedoch anerkennen, dass die Umstellung auf LED im Sinne eines nachhaltigeren Energieverbrauchs wichtig. Eine rechtzeitige Sanierung ist daher nicht nur betriebswirtschaftlich sinnvoll; dank des Einsatzes neuer Technologien und Planungen wie dem Glamox Sanierungskonzept wird die Umwelt signifikant geschont.“ Glamox steht als erfahrener Partner dem Projekt zur Seite; sein Sanierungskonzept umfasst die Analyse der Ausgangssituation, die Berechnung von Energieverbrauch und Verbesserungspotential sowie Planung und Installation von speziellen Sanierungsleuchten.

Glamox Sanierungskonzept

Weitere Informationen zum Glamox Sanierungsprojekt sind auf www.glamox.de oder direkt zum Download hier erhältlich: https://www.glamox.com/globalassets/pbs/download/gsg/glamox-sanierungsbroschure_stand-09.11.22.pdf

Informationen zu den Sanierungsleuchten-Serien CREP und CANOS G2 sind über folgende Links zu bekommen: https://www.glamox.com/de/pbs/suchfunktion/?query=crep&activeTab=0 und https://www.glamox.com/de/pbs/produkte/innenleuchten-/downlights/einbau/canos-g2/

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2022 betrug 343 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Lichtplanung & Marketing

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

PR-Kontakt

Profil Marketing

Stefan Winter

Public Relations

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 19

E-Mail: s.winter@profil-marketing.com