Palladium Hotel Group lädt mit Palladium-TV zu Indoor-Reisen ein

Palladium Hotel Group tritt mit der Einführung von Palladium TV in die Welt der virtuellen Reisen ein. Mit einem eigenen Programm möchte die spanische Hotelgruppe Urlauber inspirieren und ihnen ermöglichen, auch von zuhause aus auf Entdeckungsreise zu gehen.

Das Projekt, das ursprünglich für die Fernseher in den 48 Hotels der Gruppe geplant war, wird jetzt in einer exklusiven Online-Version veröffentlicht. Damit kann jeder von einem beliebigen Gerät aus komplett kostenlos über den YouTube-Kanal der Palladium Hotel Group und die Palladium TV Website auf die exklusiven Inhalte zugreifen.

Das Programm ist auf Englisch und Spanisch verfügbar und wird ab dieser Woche für die nächsten drei Monate eine große Auswahl an audiovisuellen Inhalten anbieten. Der Fokus liegt dabei auf dem Leben in den jeweiligen Destinationen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Hotels. Auf diese Weise möchte das Unternehmen seine Fans und Gäste in diesen beispiellosen Zeiten begleiten und ihnen die Palladium-Erlebnisse liefern, ohne dass sie dafür ihr Zuhause verlassen müssen.

Alle Inhalte können in traditionellem Fernsehmodus zu einer vorgegebener Senderzeit oder “on demand” zu jeder beliebigen Uhrzeit genossen werden. Auf diese Weise möchte Palladium Hotel Group die aktuelle Situation ein wenig erträglicher machen und Zuschauer ein Urlaubsgefühl auch zu Hause geben.

Ioaky Bau, Corporate Marketing Director der Palladium Hotel Group, erklärte: “Tausende von Menschen auf der ganzen Welt sehen sich gezwungen, längere Zeit zuhause zu verbringen. Wir haben uns alle der neuen Situation anpassen und unsere täglichen Abläufe ändern müssen. Im Namen von Palladium Hotel Group möchten wir mit Palladium TV hochwertige Inhalte anbieten, die es den Zuschauern ermöglichen, sich für ihren nächsten Urlaub inspirieren zu lassen, einzigartige Wohlfühl- und Freizeitmöglichkeiten zu erleben und ein etwas mehr über die Reiseziele zu erfahren, an denen wir Häuser haben. Dazu zählen einzigartige Erlebnisse, die wir innerhalb unseres Portfolios anbieten, sowie Geschichten von verschiedenen Menschen, Orten und Kulturen.”

Außerdem fügte Bau hinzu: “Palladium TV ist aus einer Analyse über das Verhalten, der Wünsche und den Geschmack unserer Kunden und Fans entstanden. Wir möchten damit relevante audiovisuelle Inhalte anbieten, die ihnen bei ihrer zukünftigen Reiseplanung helfen und ihr Wissen über unsere Destinationen und lokale Kulturen erweitern. Der Sender soll auch einen persönlichen Einblick in das Leben einiger unserer Mitarbeiter geben, die weltweit in unseren Hotels arbeiten.”

Inhalt für alle Zuschauergruppen

Ab August wird der neue Sender in den 48 Hotels, die die Gruppe in sechs Ländern betreibt, verfügbar sein. Er kann über die Fernseher in den Zimmern sowie über einen Link des Wifi-Portals innerhalb der Hoteleinrichtungen eingeschaltet werden.

Der neue Sender wird eine breite und abwechslungsreiche Auswahl an Inhalten anbieten, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene und Senioren geeignet sind. Damit spricht das Programm nicht nur Familien sondern auch Einzelreisende, Gruppen und Paare an.

Im Vordergrund stehen vor allem die Destinationen der Hotels sowie deren lokale Kultur und Gastronomie. In “Palladium Globe Trotters” werden beispielsweise ortskundige Experten die besonderen Ecken, Strände und Landschaften der einzelnen Reiseziele von Palladium Hotel Group in Szene setzen. Die “Documentary Series” wird ihrerseits die Kultur und Geschichte dieser Orte durch verschiedene Dokumentarfilme mit Themen wie soziale Verantwortung und Umwelt behandeln. Auch lokal-kulturelle Aspekte wie Mythologie und Folklore werden dabei angesprochen werden.

Jüngere Zuschauer werden durch “Palladium Kids” und “Palladium Teens” ebenfalls ihren Platz bei Palladium TV haben. In beiden Programmen berichten Kinder von ihren schönsten Urlaubserlebnissen mit Palladium Hotel Group. Daneben wird “Our Cast” die persönlichen und arbeitsbezogenen Geschichten des Palladium Hotel Group Teams erzählen. Dadurch können Gäste viele langjährige Mitarbeiter der Palladium Hotel Group besser kennenlernen.

Palladium TV wird auf insgesamt acht verschiedenen Programmen moderne, dynamische und visuell ansprechende Inhalte anbieten. Es wird sogar ein Diskussionsformat geben, bei dem mehrere Gäste ihre Erlebnisse in den Hotels der Gruppe kommentieren werden.

Somit können die Zuschauer von Palladium TV von zuhause aus neue Urlaubsinspirationen sammeln und Hotelgäste das Beste aus ihrem Aufenthalt herausholen.

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelgruppe mit fünfzig Jahren Erfahrung. Das Unternehmen betreibt 48 Hotels mit insgesamt mehr als 14.000 Zimmern in sechs Ländern (Spanien, Mexiko, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Italien und Brasilien) sowie zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, BLESS Collection Hotels, Ayre Hoteles, Only YOU Hotels und die lizenzierte Marke Hard Rock Hotels in Ibiza und Teneriffa. Alle Hotels der Palladium Hotel Group zeichnen sich durch ihre Philosophie aus, den Kunden einen hohen Qualitätsstandard ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Palladium Hotel Group ist Teil der Grupo Empresas Matutes (GEM).

www.palladiumhotelgroup.com

