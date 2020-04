MITGAS und enviaM überzeugen mit fairer Preisgestaltung

MITGAS ist in der Rubrik “Gasversorger – regional” Branchenprimus unter den Preis-Champions. Im Urteil der Kunden überzeugt MITGAS mit einer glaubhaften und verlässlichen Preisgestaltung. Dafür verleiht die Tageszeitung DIE WELT dem ostdeutschen Gasversorger die Auszeichnung “Preis-Champion in der Kundenbegeisterung”. Bei den regionalen Stromversorgern sichert sich enviaM aufgrund überdurchschnittlich guter Kundenurteile ebenfalls einen Platz im Spitzenfeld.

“Unsere Kunden wissen, dass sie für ihr Geld mehr als Strom und Gas bekommen. Durch unser breites Angebot und die zusätzlichen Vorteile schätzen sie unsere faire Preisgestaltung”, freut sich Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM und MITGAS.

Die Ergebnisse resultieren aus einer Studie der Analysegesellschaft ServiceValue in Kooperation mit der WELT. Insgesamt werteten die Experten dazu rund 950.000 Kundenurteile zu 2.719 Unternehmen und 257 Branchen aus. Von den Einzelwertungen flossen pro Unternehmen bis zu 1.000 Stimmen in das Ranking ein. Anschließend errechneten die Experten über den wissenschaftlich belastbaren “Price Structuring Score” (PSS) die Preisbegeisterung. Dieser basiert auf einer direkten Ja-/Nein-Abfrage und bildet das allgemeine Preiserlebnis der Kunden ab. Der so errechnete PSS-Wert spiegelt den prozentualen Anteil an Befragten wider, die diese Frage mit Ja beantworteten. In das Preis-Ranking gehen sowohl die Urteile aktueller als auch ehemaliger Kunden ein. Der letzte Kontakt mit dem Unternehmen durfte dabei maximal 36 Monate zurückliegen.

Die Branchenbesten der Preis-Champions 2020 wurden am 23. April 2020 in der Tageszeitung DIE WELT veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit über 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die innogy SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

