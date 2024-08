Palladium Cares: Ein Jahr Engagement für Menschen, Gemeinschaft und Umwelt

Palladium Hotel Group feiert den ersten Jahrestag von Palladium Cares, ihrer umfassenden Initiative für Corporate Social Responsibility (CSR). Palladium Cares wurde im Mai letzten Jahres ins Leben gerufen und konzentriert sich auf drei strategische Säulen: Our People, Our Community, Our Planet (unsere Leute, unsere Gemeinschaft und unser Planet). In den letzten 12 Monaten wurden insgesamt 486 CSR-Aktivitäten durchgeführt, darunter:

-156 Umweltaktionen

-190 interne Aktivitäten zugunsten der Mitarbeiter und ihrer Familien

-140 externe Aktivitäten zugunsten lokaler gemeinnütziger Organisationen

Seit seiner Gründung hat Palladium Cares in verschiedenen Regionen Maßnahmen ergriffen, die das Engagement der Gruppe für soziale und ökologische Verantwortung unterstreichen:

Our People

Schulungs- und Familienzentren: In Mexiko unterzeichnete Palladium Cares eine formelle Vereinbarung mit einer lokalen Stiftung zur Eröffnung eines professionellen Schulungs- und Familienzentrums in Isla Mujeres in Yukatan. Das Zentrum soll im September dieses Jahres eröffnet werden. Es wird sich auf Schulung, Bildung, psychische und ernährungsbedingte Gesundheit konzentrieren und umfassende Familienunterstützung bieten.

Die Mitarbeitenden der Palladium Hotel Group in Mexiko haben sich außerdem für das freiwillige Engagement im Unternehmen stark gemacht. 55 Freiwillige des Unternehmens haben mit vier NGOs zusammengearbeitet und 155 Begünstigte erreicht. In Mexiko wurde außerdem ein Pilotprojekt gestartet, das Universitätsstipendien für die Kinder der Mitarbeitenden anbietet. Es ist geplant, das Projekt auf ganz Nord- und Südamerika auszuweiten.

Fünf von insgesamt sieben geplanten Familienzentren in Jamaika wurden bereits eröffnet. Bis Ende 2024 sollen sechs Zentren in Betrieb sein. In diesem Jahr absolvierten 90 Studenten, die mit den Zentren verbunden sind, Praktika, darunter 20 in Palladium-Hotels. Außerdem laufen derzeit Verhandlungen über die Einrichtung eines Zentrums für nachhaltige Landwirtschaft, um das Engagement für eine Kreislaufwirtschaft zu stärken.

Our Community

Palladium Cares konnte durch seine Initiative „4 Causes to Take Action“ in Europa und in der Dominikanischen Republik positive Veränderungen bewirken. Das Programm konzentrierte sich auf verschiedene soziale und ökologische Maßnahmen.

Bis jetzt hat das Programm mit 58 verschiedenen NGOs zusammengearbeitet. 700 Freiwillige des Unternehmens haben ihre Zeit investiert, um verschiedene Projekte zu unterstützen, von denen mehr als 2.000 Menschen profitierten. Zu den Aktivitäten gehörten Berufsausbildung, Krankenhausbesuche, Ausflüge in Freizeitparks und Umweltinitiativen wie Kompostierung und Wiederaufforstung. Insgesamt wurden fast 2.500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet.

In der Dominikanischen Republik konzentrierte sich die Initiative „4 Causes to Take Action“ auf die Unterstützung älterer Menschen. 57 Freiwillige arbeiteten mit drei NGOs zusammen und unterstützten 312 ältere Menschen durch Aktionen wie Aktivitätsworkshops, Musikaufführungen und Besuche in Pflegeheimen.

Our Planet

Die ökologische Nachhaltigkeit stand im Mittelpunkt zahlreicher Initiativen, die auf eine grünere Zukunft abzielen. Zu den Aktivitäten gehörten Kompostierung, Wiederaufforstung und die Schaffung eines nachhaltigen Landwirtschaftszentrums in Jamaika, das das Engagement von Palladium Hotel Group für den Umweltschutz unterstreicht.

Weitere Initiativen für die Umwelt umfassen:

Landwirtschaftliches Produktionszentrum in Imbassaí, Brasilien: Dieses Zentrum ist derzeit in Betrieb und empfängt Schulklassen, Hotelgäste und andere lokale Gruppen, um ihnen Umweltschulungen und -bildung zu nachhaltigen Praktiken zu bieten.

Soap for Hope in Mexiko: „Soap for Hope“ ist ein Projekt mit doppeltem Zweck, das soziale und ökologische Ziele erfüllt. Das Projekt befindet sich noch in der Pilotphase, hat aber bisher die Produktion von mehr als 6.000 Stück Seife durch das Sammeln von nicht verwendeter oder übrig gebliebener Seife und deren Recycling ermöglicht. Das Produkt wird an Menschen mit sehr begrenzten finanziellen Ressourcen gespendet, um ihnen zu helfen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das Projekt reduziert auch die Menge an festem Seifenabfall, senkt die CO-Emissionen und trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck jedes Hotels, das an dem Programm teilnimmt, zu verbessern.

Alle Hotelteams in Europa haben an speziellen Schulungen zu Nachhaltigkeitsthemen teilgenommen. In den kommenden Monaten werden auch in anderen Regionen entsprechende Schulungen durchgeführt.

Als Reaktion auf ihr klares Bekenntnis zu einem nachhaltigen Beschaffungsmanagement wurde die Palladium Hotel Group von der International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) ausgezeichnet, die die Umsetzung von Nachhaltigkeitsprinzipien im Management bewertet. Die IFPSM hat Palladium mit dem ISO 20400 STANDARD ausgezeichnet.

„Der Erfolg von Palladium Cares im ersten Jahr ist ein Beweis für unser Engagement für soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit“, sagte Gloria Juste, Corporate Director of Social Responsibility der Palladium Hotel Group. „Wir sind stolz auf die Wirkung, die wir erzielt haben, und freuen uns darauf, unsere Bemühungen fortzusetzen, um unsere Mitmenschen zu unterstützen, unsere Gemeinschaften zu bereichern und unseren Planeten zu schützen.“

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette mit über 50 Jahren Erfahrung, die der Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört. Die Gruppe betreibt mehr als 40 Hotels mit mehr als 13.000 Zimmern, verteilt auf acht Länder: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate, und verwaltet zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, The Unexpected Hotels & Residences, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz mit drei Hotels auf Ibiza, Teneriffa und Marbella, und die temporäre Marke 45 Times Square Hotel. Die Palladium Hotelgruppe zeichnet sich durch ihren achtsamen Umgang mit dem Team sowie qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für die Gäste aus. www.palladiumhotelgroup.com

