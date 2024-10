Pack4Food24 läutet das Vorweihnachtsgeschäft in Gastronomie, Imbiss und Einzelhandel ein

Die Wochen vor dem Weihnachtsfest zählen in Gastronomie, Imbiss und Handel zur umsatzreichsten Zeit des Jahres, und Pack4Food24 bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Lösungen für dieses Saisongeschäft.

„Alle Jahre wieder“ möchte man sagen, wenn man mit dem Blick auf den Kalender bemerkt, dass sich das Jahr schon wieder auf´s Ende zubewegt.

Besonders für den Einzelhandel, aber auch für Gastronomen, Imbissbetriebe oder Schausteller ist dies aber kein Grund zur Traurigkeit, denn in der Vorweihnachtszeit bietet sich die Möglichkeit des umsatzreichsten Saisongeschäfts im ablaufenden Jahr.

In den Wochen vor dem Weihnachtsfest zieht es die Menschen zum Geschenke Shopping in Einkaufszentren, Malls und Innenstädte, Ende November und Anfang Dezember öffnen dann die Weihnachtsmärkte für das vollendete Christmas Feeling. Jedes Jahr wird hier nicht nur geshoppt was das Zeug hält, auch die Genießer und Schlemmer kommen bei den vielen weihnachtlichen Spezialitäten voll auf ihre Kosten.

So ein spezielles Saisongeschäft benötigt natürlich auch passende Unterstützung für Verkauf und Service, und so bieten auch die Partner der Gastronomen, Schausteller und Einzelhändler entsprechende auf das Weihnachtsgeschäft abgestimmte Sortimente an. So auch der Spezialist für Serviceverpackungen und Einweglösungen, Pack4Food24. Das B2B Bestellportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH ist bekannt für ein extrem breites Portfolio an Lösungen rund um das Tagesgeschäft in Restaurants, Imbissbetrieben, Lieferdiensten, Lebensmittelbetrieben und Einzelhandelsgeschäften, von A wie Assietten bis Z wie Zuckersticks. Für das Weihnachtsgeschäft finden diese im Sortiment von Pack4Food24 dann aber auch etwas speziellere Artikel, wie z.B. Papiertragetaschen mit weihnachtlichen Motiven, Beutel und Tüten für Gebäck, Präsente oder Souvenirs, aber auch Einwegbackformen und Zubehör für die Weihnachtsbäckerei sowie Bio Glühweinbecher aus nachhaltigen Materialien.

Um den Kunden eine entsprechende Vorbereitungszeit auf das vorweihnachtliche Geschäft zu ermöglichen, beginnt im partnerschaftlichen Fachhandel die Saison meist schon im September oder Oktober, und so sind nun auch die Artikel bei Pack4Food24 entsprechend bevorratet und verfügbar. Das Team des Verpackungsspezialisten aus Mitteldeutschland freut sich auf ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft für und mit seinen Kunden.

Pack4Food24.de ist das Onlinebestellportal des Großhandelsspezialisten Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Bei Pack4Food24 kann rund um die Uhr auf ein umfangreiches Sortiment an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten, qualitativen Hygieneartikeln und professionellen Reinigungsmitteln zugegriffen werden.

Mit der direkten Anbindung des Onlineshops an den stationären Großhandel verbindet die Ragaller Gastronomiebedarf GmbH ideal die Vorteile der beiden Vertriebswege.

Firmenkontakt

Pack4Food24.de – Das B2B Portal für Gastronomie, Hotel & Handel

Dennis Bauer

Am Knühl 1

39326 Hermsdorf / Hohe Börde

0800 / 7225 4 3663



https://www.pack4food24.de/weihnachtssortiment

Pressekontakt

Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Über der Dingelstelle 3

39171 Langenweddingen

089/45125162



http://www.ragaller.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.