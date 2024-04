Objektkultur erneut unter Deutschlands Top 50 MSP 2024

Hervorragende Fähigkeiten und Ergebnisse von Objektkultur Software GmbH wurden durch die Auszeichnung Deutschlands Top 50 MSP belohnt.

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich zu einem leistungsstarken Werkzeug für den Fortschritt entwickelt – und mit einhergehend wird sich auch die Unternehmens-IT und deren Verwaltung verändern. KI birgt neue Risiken für die Cybersicherheit, bietet aber trotz aller Herausforderungen ein immenses Potenzial zur Steigerung der Effizienz und Produktivität. IT-Dienstleister, auch Managed Service Provider genannt, werden in diesem neuen Umfeld eine entscheidende Rolle für eine produktive und sicherere Geschäftsumgebung spielen.

Jedes Jahr zeichnet Cloudtango die erfolgreichsten Managed Service Provider (MSPs) Deutschlands aus. In dieser zehnten Ausgabe hebt MSP Select wieder technische Exzellenz, Innovation und Kundenzufriedenheit hervor und hat sich über die Jahre aufgrund seiner unabhängigen und eingehenden Analyse der deutschen IT-Dienstleister zu einer zuverlässigen Referenz entwickelt. Für 2024 konzentrierte sich die technische Analyse auf Cybersicherheit, Support, Infrastruktur und Cloud-Dienste und unterstrich gleichzeitig positive Trends bezüglich Geschäftswachstum, Kundenzufriedenheit, technische Zertifizierungen und kontinuierliche Serviceverbesserung.

„Um sich von anderen Anbietern abzuheben, müssen Erwartungen übertroffen, Innovation gelebt und Vertrauen geschafft werden“, so Jordi Vilanova, Geschäftsführer bei Cloudtango. „Wir haben Objektkultur ausgewählt, weil das Unternehmen durchweg hervorragende Ergebnisse erzielt und einen Maßstab für Exzellenz in der Branche setzt.“

MSP Select würdigt erfolgreiche IT-Unternehmen mit innovativen IT-Lösungen, Cybersicherheitslösungen und Cloud-Diensten. Als MSP Select ausgezeichnetes Unternehmen stellte Objektkultur Software GmbH herausragende Fähigkeiten unter Beweis und übertraf gleichzeitig die Erwartungen der Kunden.

Objektkultur Software GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Karlsruhe und Standorten in Bonn und Freiburg. Objektkultur implementiert, integriert und entwickelt Cloud-Software und modernisiert IT-Umgebungen. Dazu zählen u. a. CRM- und ERP-Systeme, Integrations- und Analyselösungen sowie digitales Identitätsmanagement. Als langjähriger Microsoft-Partner bietet Objektkultur alles von der Beratung über die Entwicklung und Implementierung bis hin zu Support und Betrieb.Das Unternehmen wurde 2004 gegründet, hat rund 200 Mitarbeitende und wird von Marco Göpfrich (COO) und Marco Weigel (CSO) geleitet.

Firmenkontakt

Objektkultur Software GmbH

Chiara Tyrtania

Ritterstr. 5

76133 Karlsruhe

015161568176



https://objektkultur.de/

Pressekontakt

Objektkultur Software GmbH

Chiara Tyrtania

Ritterstr. 5

76133 Karlsruhe

015161568176



https://objektkultur.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.