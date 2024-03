newgen medicals GPS-Fitness-Uhr SW-510

Die Fitness-Daten und sogar die zurückgelegten Routen im Blick behalten

– Integriertes GPS für Streckenaufzeichnung ohne Smartphone

– Full-Touch-Glas-Farbdisplay mit 1,38″ / 3,5 cm Diagonale und 240 x 240 Pixel

– Mikrofon und Lautsprecher für Freisprech-Funktion, mit Alexa-Spracheingabe

– 24 Stunden SpO2- und Herzfrequenz-Aufzeichnung sowie Stresslevel-Anzeige

– Kompatibel zu Google Fit, Apple Health und Strava + 100 Watchfaces

– Wasserdicht: IP68, 300-mAh-Akku für bis zu 7 Tage Laufzeit, Bluetooth 5.3

Intelligent und effektiv trainieren: Auf dem großen Full-Touch-Glas-Farbdisplay der Fitness-Uhr mit GPS von newgen medicals lassen sich Schritte, Kalorienverbrauch und zurückgelegte Distanz ablesen. So sieht man in Echtzeit, was man beim Sport leistet! Für eine noch genauere Analyse wählt man einfach eine von 20 Sportarten aus. Man stellt zum Beispiel ein, ob man laufen, Rad fahren, schwimmen oder rudern möchte. Außerdem kann man Ziele festlegen, die man erreichen möchte – sei es die Dauer der Aktivität oder der Kalorienverbrauch.

Mit Strecken- und Geschwindigkeitsaufzeichnung: Dank integriertem GPS wird die Route aufgezeichnet, auch ohne das Smartphone beim Joggen & Co. dabei zu haben. Anschließend lässt sich die zurückgelegte Strecke auf einer Karte in der App nachverfolgen. Außerdem wird angezeigt, wie schnell man war. So erkennt man auf einen Blick, wie sich die eigene Fitness verbessert.

Auf das Herz hören: Bei optimaler Herzfrequenz trainiert man besonders effektiv. Der optische Sensor liefert dazu Werte in Echtzeit. Auch die Sauerstoffsättigung des Blutes wird angezeigt. So kann man besser einschätzen, wie man sich gerade belastet. Dank der 24-Stunden-Aufzeichnung erhält man zudem ein umfassendes Bild seiner Fitness.

Alexa-Steuerung direkt am Handgelenk: Über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher kommuniziert man direkt über die Fitness Uhr mit Alexa. Auch Anrufe können dank der Freisprechfunktion bequem über die Uhr getätigt werden.

Trainingsfortschritte analysieren: Die Uhr wird einfach über die kostenlose App mit dem Android- oder iOS-Gerät synchronisiert. Schon lassen sich die Fitnessdaten bequem auf dem großen Display des Mobilgeräts auswerten.

Kompatibel mit Fitness-Apps: Die Fitnessuhr überträgt die Sportdaten auch an Google Fit, Apple Health und Strava. So nutzt man ganz einfach seine Lieblings-App.

Die Fitnessuhr wird zur Nachrichtenzentrale: Worüber man informiert werden möchte, lässt sich einfach per App einstellen. So verpasst man nichts mehr – ob Anrufe oder Nachrichten von WhatsApp, Instagram & Co. Das Smartphone bleibt einfach in der Tasche.

– Full-Touch-Glas-Farbdisplay mit 1,38″ / 3,5 cm Diagonale, Auflösung: 240 x 240 Pixel

– Bluetooth 5.3 für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC, Reichweite: bis zu 10 m

– Integriertes GPS für Strecken- und Geschwindigkeits-Aufzeichnung ohne Smartphone

– Freisprech-Funktion per integriertem Mikrofon und Lautsprecher: zum Telefonieren und Steuern von Alexa

– Misst Blutsauerstoff-Sättigung und Herzfrequenz (PPG-Sensor HX3690Q), mit 24-Stunden-Aufzeichnung

– Zeigt den Stresslevel an (errechnet)

– Fitness-Funktionen: Schrittzähler, Kalorienrechner, Schlafanalyse

– 20 Sportarten wählbar für genauere Auswertung: Laufen (im Freien, drinnen), Gehen (im Freien, drinnen), Wandern, Radfahren (im Freien, drinnen), Cricket, Schwimmen (im Pool, im offenen Wasser), Yoga, Pilates, Tanzen, Rudergerät, Crosstrainer (elliptisch), Fitness, Funktionelles Krafttraining, hochintensives Intervalltraining (HIIT), Kerntraining, Abkühlung

– Sportaufzeichnungen mit und ohne GPS möglich

– Kostenlose App für iOS und Android: für Einstellungen und Fitness-Daten-Auswertung

– Kompatibel zu Google Fit, Apple Health und Strava

– Zeigt Push-Benachrichtigungen vom Mobilgerät

– Zahlreiche Extras: Wetter-Vorhersage, Musiksteuerung, 100 wählbare Ziffernblätter u.v.m.

– Komfortables Silikon-Armband

– Wasserdicht: IP68

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 300 mAh für bis zu 7 Tage Nutzungsdauer, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 263 x 51 x 14 mm, Gewicht: 50 g

– Fitness-Uhr SW-510 inklusive USB-Ladekabel (magnetischer Ladekontakt auf USB-A, 30 cm) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107429061

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5532-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5532-4029.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/6csncfWoCac6k2Z

