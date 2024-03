IVOM-Therapie ab sofort bei Prof. Dr. med. Thomas Bertelmann

ocularis.pro erweitert das Leistungsangebot mit der IVOM-Spritze

Wetzlar. Die Augenarztpraxis ocularis.pro in Wetzlar verstärkt ihr Engagement für Exzellenz in der Augenheilkunde durch die Spezialisierung auf die IVOM-Therapie (Intravitreale Operative Medikamentenapplikation), einem bewährten Verfahren in der Behandlung von Netzhauterkrankungen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die IVOM-Therapie als eine effektive Methode zur Erhaltung und Verbesserung der Sehkraft bei Erkrankungen wie der feuchten Makuladegeneration, diabetischen Netzhautveränderungen und Gefäßverschlüssen etabliert. ocularis.pro hebt sich durch einen maßgeschneiderten Therapieansatz ab, der auf den individuellen Bedürfnissen der Patienten basiert. Prof. Dr. med. Thomas Bertelmann behandelt Patienten individuell und mit jahrelanger Erfahrung, damit das Sehvermögen durch IVOM-Therapie verbessert wird.

Individuelle Behandlung für maximale Sehkraft

Dank fortschrittlicher Diagnostikverfahren, wie der Optischen Kohärenztomographie (OCT), der Fluoreszenzangiographie (FAG), Multicolor-Bildgebung und einer OCT-Angiographie (Gefäßdarstellung ohne Farbstoff) kann das Team von ocularis.pro die spezifischen Anforderungen jeder Netzhauterkrankung genau bestimmen. Die Praxis wählt aus einem breiten Spektrum von Medikamenten, darunter neueste anti-VEGF Wirkstoffe und Kortisonpräparate, die optimale Behandlung für jeden Patienten aus. Ein individuell angepasstes Behandlungsintervall stellt sicher, dass jeder Patient die bestmögliche Betreuung erhält.

Spitzenmedikamente und personalisierte Versorgung

Durch die Verwendung einer sorgfältig ausgewählten Palette an Medikamenten gewährleistet ocularis.pro eine hochgradig personalisierte Behandlung, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten ist. Dieser Ansatz maximiert nicht nur die Wirksamkeit der Therapie, sondern verbessert auch die Lebensqualität der Patienten durch besseres Sehen.

Sicherheit und Komfort während des Eingriffs

Die IVOM-Therapie wird unter strengen sterilen Bedingungen und mit lokaler Betäubung durchgeführt, um Komfort und Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Thomas Bertelmann sorgt das erfahrene Team von ocularis.pro für einen reibungslosen Behandlungsablauf.

Alle Informationen zur IVOM-Therapie finden Sie auf unserer Website: https://www.ocularis.pro/ivom-therapie/

Engagement für langfristige Sehkrafterhaltung

ocularis.pro verpflichtet bietet zudem eine umfassende Nachsorge, um den Erfolg der Therapie langfristig zu sichern. Die Praxis legt großen Wert auf individuelle Beratungsgespräche, die Patienten Informationen und Unterstützung bieten. Jetzt Termin zum Beratungsgespräch vereinbaren: +49 6441 4471215 oder per E-Mail an salve@ocularis.pro

Über die Augenarztpraxis ocularis.pro in Wetzlar

Mit dem Einsatz modernster Technologien und einer Fokussierung auf die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten bietet ocularis.pro eine optimale medizinische Versorgung im Bereich der Augenheilkunde. Die Praxis in Wetzlar ist bestrebt, das Sehvermögen ihrer Patienten durch spezialisierte Behandlungsmethoden zu erhalten und zu verbessern. Prof. Dr. med. Thomas Bertelmann und sein engagiertes Team bieten kompetente Behandlung für Patienten aus ganz Hessen und darüber hinaus.

Der Publikation bis 14.06.2024 wird zugestimmt.

Mit dem Einsatz modernster Technologien und einer Fokussierung auf die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten bietet ocularis.pro eine optimale medizinische Versorgung im Bereich der Augenheilkunde. Die Praxis in Wetzlar ist bestrebt, das Sehvermögen ihrer Patienten durch spezialisierte Behandlungsmethoden zu erhalten und zu verbessern. Prof. Dr. med. Thomas Bertelmann und sein engagiertes Team bieten kompetente Behandlung für Patienten aus ganz Hessen und darüber hinaus.

Kontakt

Augenfacharzt Prof. Dr. med. Thomas Bertelmann FEBO

Thomas Bertelmann

Spilburgstraße 5-7

35578 Wetzlar

+49 6441 4471215



https://www.ocularis.pro/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.