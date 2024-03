M THE NAUTILUS MALDIVES IST „SLOW TRAVEL“ ANGESAGT: ULTIMATIVE ENTSPANNUNG, TIEFSCHLAF UND MEHR NICHT NUR ZUM WELTSCHLAFTAG!

Das Privatinselresort ist eine Oase der Gelassenheit, in der die Zeit einfach stillsteht und das Streben nach innerem Frieden und Balance im Fokus ist.

Hektik, Eile und Stress bleiben zu Hause. The Nautilus Maldives ist nicht nur am Weltschlaftag (15. März 2024) ideal, um einen Gang herunterzuschalten und neue Energie zu tanken. Das ultra luxuriöse Bohème-Inselrefugium bietet die ideale Umgebung für Achtsamkeit im Einklang mit der Natur.

Schlaf ist für die Gesundheit und das Wohlbefinden essenziell. Für Gäste, die ihre Schlafqualität verbessern möchten, offeriert das Solasta Spa auf The Nautilus daher ein 2-tägiges Schlaftreatment mit Behandlungen wie Peelings, entspannenden Körpermassagen, Restorative Yoga und Meditation. Dafür müssen die Gäste noch nicht mal in das Spa wechseln. Die Treatments können in den Häusern und Residenzen des Privatinselresorts genossen werden. Zusätzlich zelebrieren die Butler auf Wunsch ein Einschlaf-Ritual mit einem perfekten Relax-Bad, das die Muskeln entspannt und die Durchblutung fördert, sowie Kräutertee und das Schlafzimmer erfüllt Lavendelduft und sanfte Musik.

Das Solasta Spa im The Nautilus bietet darüber hinaus eine breite Palette ganzheitlicher Wellness-Angebote für Körper, Geist und Seele. Die „Reiki“-Behandlung, eine japanische Energieheilmethode, reduziert Stress, fördert Entspannung und löst emotionale Blockaden, um die natürliche Heilung zu beschleunigen. Des Weiteren werden im Rahmen einer Kooperation mit dem weltweit bekanntesten ganzheitlichen Wellness Refugium „Ananda in the Himalayas“ ayurvedische Behandlungen wie die Abhyanga-Massage angeboten, die nicht nur Muskeln stärkt, sondern auch die Durchblutung verbessert und zu einem gesunden Schlaf beiträgt. Ergänzend helfen Aerial Yoga und Klangtherapien ein harmonisches Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele zu erreichen.

Auch die Unterwasserwelt punktet mit wunderbarer Stille und Balance. Alles, was im hektischen Alltag laut und stressig ist, wird hier bedeutungslos. Man taucht ab und schwebt schwerelos mit den Meeresbewohnern wie z. B. in der nahen Hanifaru-Bucht, dem größten Manta-Hotspot der Welt.

Im The Nautilus gibt es keine Öffnungs- oder Schließzeiten, keine Störungen oder Beschränkungen – nur das individuell gestaltete Programm, wann, wo und wie die Gäste es möchten. Das Küchenteam des The Nautilus bietet ganz nach den individuellen Vorlieben auch eine ausgefeilte Detox-Küche oder eine gesunde vegane Gourmetküche, die den Körper revitalisiert und die Sinne belebt.

Fern von festgelegten Abläufen können sich die Gäste lösen und die wahre Kraft des Schlafes erleben, um ihre gesamte Lebensqualität zu verbessern. Hier im The Nautilus wird das „Slow Travel“ zelebriert um die individuelle Reise zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit genießen und bewusst den Moment leben zu können.

Einzigartiges Privatinsel Feeling im The Nautilus Maldives

The Nautilus Maldives ist das einzige 5-Sterne Luxusresort auf den Malediven, das ein einzigartiges Privatinsel-Erlebnis bietet, ohne dass man das gesamte Inselresort buchen muss. Trotzdem gibt es im The Nautilus im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay, keine Grenzen in Sachen Personalisierung des Urlaubs. Die Zeit steht einfach still. Im The Nautilus gibt keine Öffnungszeiten oder Restriktionen – es gibt alles, was das Herz begehrt immer und überall. Das ist maßgeschneiderter Urlaub, wie ihn The Nautilus versteht. Das ultra-luxuriöse Privatinsel-Refugium beherbergt lediglich 26 Häuser und Residenzen, im anspruchsvollen, neuen Boho-Stil gestaltet. Dieses intime Bohemian Inselrefugium hebt maßgeschneiderten Luxus auf ein neues Niveau und bietet ein unvergleichliches Umfeld und absolute Privatsphäre. Der personalisierte Komfort, der engagierte Butler-Service, das maßgeschneiderte Gastronomie-Konzept sowie das exquisite Essen runden das Gesamtpaket ab.

2020 wurde The Nautilus bereits bei den Condé Nast Traveler’s Readers‘ Choice Awards als „Bestes Resort im Indischen Ozean“ und unter drei besten Resorts der Welt gewählt. 2021 kam es auf die prestigeträchtige Condé Nast Traveler’s Gold List weltweit und den Mittleren Osten. 2021 wurde das Resort bei den Tatler Travel Awards als „Best Private Island Retreat“ gekürt. Komplettiert werden die Ehrungen mit dem Top 2-Ergebnis für den Indischen Ozean bei den Condé Nast Traveler’s Readers Choice Awards 2023.

