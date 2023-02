Neugründung: foodjobs Active Sourcing GmbH

Passende Kandidat:innen schnell und effektiv für die Lebensmittelbranche finden

-Professionelles Recruiting für Unternehmen in der Lebensmittelwirtschaft: foodjobs erweitert Geschäftsfeld mit der foodjobs Active Sourcing GmbH

-Theresa Grüner wird geschäftsführende Gesellschafterin und gründet mit der foodjobs GmbH die foodjobs Active Sourcing GmbH

-Neue Firma in der Familie RAU | CONSULTANTS: foodjobs Active Sourcing GmbH geht an den Start

07.02.2023, Düsseldorf.

New-Work bedeutet, dass besonders Unternehmen bei der Suche nach Arbeitskräften umdenken müssen. Gerade in Zeiten des demographischen Wandels verschiebt sich der Arbeitsmarkt zunehmend hin zu einem Kandidatenmarkt. Was das heißt, weiß Theresa Grüner, Geschäftsführerin der neu gegründeten foodjobs Active Sourcing GmbH

„Wir haben den Trend hin zum Arbeitnehmermarkt schon seit einigen Jahren erkannt und mit dem Active Sourcing für Positionen bis 80 TEUR Vergütung p.a. zunächst bei foodjobs.de die passende Lösung angeboten. Die Kandidat:innen haben inzwischen mehr Ansprüche und wollen abgeholt werden. Arbeit ist nicht nur mehr Arbeit. Da die Nachfrage nach unserem Service so groß geworden ist, wurde es Zeit den nächsten Schritt zu gehen.“

Also wurde die foodjobs Active Sourcing GmbH ausgegründet. Was aber passiert beim Acti-ve Sourcing eigentlich? Die Problemstellung ergibt sich aus den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes. Denn sowohl in kleinen, mittelständischen wie auch in großen Unternehmen sorgen unbesetzte Stellen nicht nur für finanzielle Schwierigkeiten, sondern auch für Mehrarbeit bei den Kolleg:innen. Da bei Unternehmen oft die Ressourcen für die eigene Personalsuche per Direktansprache fehlen, schließt der Active Sourcing Service diese Lücke gezielt und hilft Unternehmen bei der Suche nach passenden Talenten.

Wie funktioniert der Active Sorucing Service?

Im Briefing mit dem Kunden, werden die Anforderungen an das Kandidat:innen-Profil für das Job-Fitting und Team-Fitting besprochen und festgehalten. Danach erfolgen sämtliche Recruiting-Aktivitäten von der Stellenanzeige bis hin zum Research. Anhand spezifischer Keywords wird die Personalsuche dann systematisch durchgeführt. Die gezielte Suche erfolgt im umfassenden Kandidat:innenpool von foodjobs sowie in Xing und LinkedIn. Darüber hinaus werden Kandidat:innen im eigenen Business-Netzwerk identifiziert. So werden sowohl aktiv suchende als auch passiv suchende Kandidat:innen gefunden und angesprochen. Innerhalb vier Wochen erhält der Kunde dann die geeigneten Talente.

„Seit 2 Jahren bieten wir den Active Sourcing Service für Positionen bis 80 TEUR Vergütung p.a. an. Theresa Grüner hat hier tolle Aufbauarbeit geleistet. Wir freuen, dass wir unser Portfolio mit der foodjobs Active Sourcing GmbH nun erweitern“ stellt Bianca Burmester, CEO von foodjobs.de, fest.

Zu den Geschäftsfeldern der RAU | CONSULTANTS gehören nun: RAU | EXECUTIVE SE-ARCH, RAU | FOOD RECRUITMENT, RAU | INTERIM, RAU | COMPENSATION und RAU | TRAINING & COACHING, foodjobs GmbH und die foodjobs Active Sourcing GmbH.

„Mit foodjobs Active Sourcing können wir Unternehmen der Lebensmittelindustrie Place-ments auf allen Ebenen anbieten. Dass der Bedarf bei Positionen bis 80T EUR groß und die Unterstützung durch das Team erfolgreich ist, zeigt die rasante Entwicklung von foodjobs Active Sourcing.“, so Tim Rau, CEO von RAU | CONSULTANTS.

Facts zu Theresa Grüner

Die Diplom Soziologin ist Spezialistin für Personalvermittlung und Recruiting, denn seit mehr als 10 Jahren ist Sie leidenschaftliche Personalberaterin. Über 5 Jahre war sie bei den RAU | CONSULTANTS für die Lebensmittelindustrie tätig. Sie begleitet ihre Kunden dabei, die richtigen Talente im Markt anzusprechen, zu gewinnen und zu binden. Gleichzeitig steht sie den Kandidat:innen als Beraterin mit Engagement, Leidenschaft und Fachwissen zur Seite.

Mehr über foodjobs.de:

foodjobs.de ist das Jobportal der Lebensmittelbranche. Wer in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchte, dem bietet foodjobs.de als Karrierebegleiter genau die passenden Job-Angebote, die richtige Orientierung und konkrete Tipps. Für Unternehmen ist foodjobs.de die lebensmittelspezifische Jobbörse für gezielte Personalsuche und Employer Branding. Mit dem wachsenden Partner-Netzwerk bietet foodjobs.de zusätzlich Medienberatung und einen Active Sourcing Service für Positionen bis 80 TEUR Gesamtvergütung p.a.

Firmenkontakt

foodjobs GmbH

Bianca Burmester

Kaarster Weg 19

40547 Düsseldorf

0211 957 647 70

presse@foodjobs.de

http://www.foodjobs.de

