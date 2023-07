Neues Programm verfügbar: iSAQB® Software Architecture Gathering – Digital 2023

The Leading International Conference for Software Architecture

Vom 27. bis 30. November 2023 präsentiert das iSAQB® in Kooperation mit dem iX Magazin das Software Architecture Gathering erneut als Online-Konferenz. Die Teilnehmenden erwarten mehr als 40 Keynotes, Sessions und Workshops mit über 40 Sprecher:innen aus der Softwarearchitektur-Szene. Die Konferenz ist Treffpunkt und Wissensplattform für alle, die in IT-Projekten an Lösungsstrukturen arbeiten: in erster Linie Softwarearchitekt:innen, Entwickler:innen oder Qualitätssicherer.

In diesem Jahr können sich die Teilnehmenden auf Themen freuen, die sich auf Grundlagenwissen, Konzepte für die Modellierung oder Dokumentation, neue Arten von Werkzeugen und Technologien (wie ChatGPT), Fallstudien und reale Anwendungen von Konzepten in der Softwarearchitektur konzentrieren. Darüber hinaus wird die Konferenz einige weniger technische Themen anbieten, die sich zum Beispiel auf Soft Skills oder Business Skills für Softwarearchitek:innen beziehen.

Das Programm umfasst unter anderem diese Themen und Sprecher:innen:

– Don’t Hit the Iceberg! (Keynote von Diana Montalion, Mentrix)

– The Future Is Already Here – Mastering the Challenges of the Coming Year (Keynote von Uwe Friedrichsen, Codecentric)

– The Intersection of Architecture and Implementation (Keynote von Mark Richards, DeveloperToArchitect.com)

– Hands-on: Designing HTTP APIs (Workshop mit Thilo Frotscher, Freelance Expert for Java, APIs, and System Integration)

– Domain Storytelling (Workshop mit Henning Schwentner, WPS – Workplace Solutions)

– How to Communicate Anything to Anyone and See a Real Impact (Workshop mit Andrew Murphy, Technical Leadership Coach)

– Designing Secure Software Architectures (Workshop mit Jan Jürjens, Fraunhofer Institute)

– Using AI in Software Design: How ChatGPT can Help With Creating a Solution Architecture (Session von Ralf D. Müller, DB Systel)

– Generic or Specific? Making Sensible Software Design Decisions (Session von Bert Jan Schrijver, OpenValue)

– Evolution Patterns of Sociotechnical Systems (Session von Amal Tahri, Sociotechnical Architect)

– FaaS and DDD: Purposeful or Painful? (Session von Vaughn Vernon, Software Ecologist, Architect, Modeler, and Author)

Weitere Informationen zum Programm, zu den Sprecher:innen und zur Ticketbuchung finden Sie unter https://conferences.isaqb.org/software-architecture-gathering/.

Das International Software Architecture Qualification Board (iSAQB®) ist ein internationaler Verein, der sich aus führenden Fachexpert:innen aus Industrie, Beratungsunternehmen und Wissenschaft zusammensetzt. Als Non-Profit-Organisation entwickelt das iSAQB® technologische Standards und Zertifizierungen im Bereich Softwarearchitektur. Das wesentliche Ziel des iSAQB® ist es, die Aus- und Weiterbildung von Softwarearchitekt:innen international zu standardisieren und kontinuierlich zu verbessern.

Als unabhängiges und neutrales Gremium ist das iSAQB® Träger des internationalen modularen Schulungs- und Zertifizierungssystems „Certified Professional for Software Architecture“ (CPSA®). Das Zertifizierungssystem ermöglicht es Softwarearchitekten, ihren Wissensstand und ihre Fähigkeiten durch ein international anerkanntes Prüfungsverfahren zertifizieren zu lassen.

