E-Book bietet Hilfe im Cyber-Versicherungs Dschungel

Die neue Auflage der „Conversational Cyber Insurance“ von Delinea und Conversational Geek beinhaltet jetzt auch die Anforderungen an das Privileged-Access-Management

München, 27. Juli 2023 – Ab sofort ist das kostenlose E-Book „Conversational Cyber Insurance“ in einer aktualisierten Auflage erhältlich. Das von Delinea, dem Spezialisten für Lösungen, die Privileged Access Management (PAM) nahtlos erweitern, und Conversational Geek herausgegebene Buch hilft Unternehmen bei der Navigation durch die sich stets weiterentwickelnden Anforderungen für den Abschluss von Cyber-Versicherungspolicen und wurde mit Expertenratschläge von Cyber-Versicherungsmaklern ergänzt.

Laut einem Report über Cyber-Versicherungen vom November 2022 haben fast 80 Prozent der Befragten bereits ihre Cyber-Versicherungspolicen in Anspruch genommen, mehr als die Hälfte von ihnen sogar mehrfach. Allerdings schränken die Cyber-Versicherer die Deckung der wichtigsten Risiken zunehmend ein, wie z. B. Ransomware, Lösegeldverhandlungen und Entscheidungen über Lösegeldzahlungen, obwohl 75 Prozent der Befragten angaben, dass die Cyber-Versicherungsprämien bei ihrer letzten Erneuerung gestiegen sind.

„Conversational Cyber Insurance“ bietet einen detaillierten Einblick in die Zusammenhänge zwischen Cyber-Versicherung und Privileged Access Management und zeigt auf, welche Cyber-Sicherheitstechnologien und -prozesse ein Unternehmen benötigt, um eine Cyber-Versicherung abzuschließen oder zu erneuern. In dieser Kurzanleitung werden die Möglichkeiten und Prozesse für den Abschluss einer Cyber-Versicherung aufgeschlüsselt sowie bewährte Verfahren für die Vorbereitung auf die Beantragung oder Erneuerung von Policen vorgestellt.

„Cyber-Versicherungen werden in fast jedem Gespräch, das wir mit Kunden, Interessenten und Partnern führen, erwähnt. Jeder sucht nach einer Anleitung, wie sie die Antrags- und Erneuerungsprozesse durchlaufen und nachweisen, dass sie über die richtigen Cyber-Sicherheitslösungen verfügen, um modernen Bedrohungen zu begegnen und Risiken zu reduzieren“, sagt Rick Hanson, Präsident bei Delinea. „Entscheidend für die Erfüllung steigender Anforderungen und strengerer Prozesse ist das Privileged Access Management, das nicht nur die Einhaltung von Vorschriften demonstriert, sondern auch zeigt, dass das Unternehmen der Identitäts- und Zugriffskontrolle für seine privilegiertesten Konten, Geräte und Benutzer Priorität einräumt. Dieses E-Book ist ein hervorragender Ausgangspunkt, um Unternehmen dabei zu helfen, sich richtig vorzubereiten und die gewünschte Cyber-Versicherungspolice zum angemessenen Preis abzuschließen.“

Die Leser des kostenlosen E-Books lernen zudem, wie sie ein Angebot für eine Cyber-Versicherungspolice lesen, um die Deckungskategorien und die wichtigsten Informationen wie Höchstgrenzen und Ausschlüsse zu verstehen. Sie erfahren, welche Fragen Versicherer mit Sicherheit stellen werden, und deren Antworten Einfluss auf die Tarife haben, und erhalten wichtige Informationen darüber, wie PAM einem Unternehmen hilft, die Anforderungen an eine Cyber-Versicherung zu erfüllen.

Ein kostenloses Exemplar von „Conversational Cyber Insurance“ kann hier heruntergeladen werden.

Über Delinea

Delinea ist ein führender Anbieter von Privileged-Access-Management (PAM)-Lösungen für moderne, hybride Unternehmen. Die Delinea Platform erweitert PAM nahtlos, indem sie eine identitätsübergreifende Autorisierung bereitstellt und den Zugriff auf die kritischsten Hybrid-Cloud-Infrastrukturen sowie die sensibelsten Daten eines Unternehmens kontrolliert. Auf diese Weise werden Risiken reduziert, Compliance gewährleistet und die Sicherheit vereinfacht. Die Kundenbasis von Delinea umfasst Tausende Unternehmen weltweit und reicht von KMUs bis hin zu den weltweit größten Finanzinstituten und Unternehmen der kritischen Infrastruktur.

