Neuerscheinung: LEA von Boris Bongers

Ein bewegender, inspirierender Wegweiser zu tiefer Selbstliebe und einem glücklichen Leben

Autor Boris Bongers präsentiert „LEA“. Der Roman ist ein wertvoller Wegweiser, basierend auf den von Autor Boris Bongers verfassten PARAGUS® Prinzipien, welche auf uralten Weisheiten und Naturgesetzen beruhen. Zunächst als Kurzgeschichte zum Einstieg in seine Paragus®-Vorträge verfasst, interessierten Leas Erfahrungen und Denkweisen seine Zuhörer so sehr, dass sie zur Schlüsselfigur des Erlebens der Paragus®-Prinzipien und zur Hauptfigur des gleichnamigen Romans wurde.

„LEA“ ist ein einzigartiges Werk, das jedem Einzelnen – auch dank inspirierender Charaktere wie Meister Samuel oder aber dem wunderbaren Geheimnis der Schmetterlinge – die Möglichkeit offenbart, den eigenen Weg zu tiefer Selbstliebe, Vertrauen und Vergebung zu finden. Leas faszinierende Geschichte, ummantelt von bedingungsloser Liebe, beschreibt Boris Bongers auf berührende und ergreifende Weise. Der Autor macht es dem Leser leicht, die bewegende, mutige Wandlung von Lea liebevoll zu begleiten.

Zum Inhalt:

Nach einem zutiefst traumatischen Ereignis hat Lea allen Lebensmut verloren. Zurückgezogen und antriebslos lebt sie in ihrer eigenen Welt, in der weder Glück noch Freude einen Platz haben. Alle Versuche ihrer Familie und Freunde, sie ins Leben zurückzuholen, schlagen fehl – bis Simon, ihr Bruder, sie in das Camp Shamballa in der Wildnis Norwegens bringt. Hier, bei dem weisen Schamanen Samuel, lernt Lea die einzigartigen Paragus®-Prinzipien kennen, sieben Lehren, die auf uralten Weisheiten und Naturgesetzen beruhen. Unterstützt von Meister Samuel und den Bewohnern Shamballas, die sie liebevoll unterrichten, begibt sich Lea auf eine mutige Reise tief in ihr Inneres. Schon bald begegnet sie nicht nur ihren dunkelsten Ängsten und Abgründen, sondern entdeckt auf heilsame Weise auch die unerschöpflichen Ressourcen ihres Selbst. Mithilfe der Weisheit der Paragus®-Prinzipien findet Lea endlich, was unerreichbar schien: Hoffnung, Liebe, Vergebung – vor allem aber Vertrauen in sich selbst und die eigene Wirkmächtigkeit.

DIE PARAGUS®-PRINZIPIEN

Mit Deinem Un-Bewusstsein kannst Du die Realität steuern. Ziele erreichen. Liebevoller leben. Glück verbreiten. Erfahre mehr: www.paragus.de

