PEACE. The Osmium Violin feat. Jenny Gheorghita.

Peace wurde mit der wertvollsten neuen Violine der Welt – „The Osmium Violin“ produziert.

Auch ihre neue Single „Peace“ produzierte Jennifer Gheorghita in Zusammenarbeit mit 3select. Durch ihre letzte Veröffentlichung (Freedom) wurde Osmium-ART auf die Künstlerin aufmerksam und veranlasste die Produktion von „Peace“, mit der wertvollsten neuen Violine der Welt – „The Osmium Violin“. Die Pop-Single kann mit Playback und elektronischen Effekten erklingen, aber auch als Kleine Suite für Violine und Klavier im Arrangement von Roman Merwa.

Kurt Assam von Osmium-ART: „2020 haben mein Freund Karl Großschädl und ich die Idee geboren, mit Osmium etwas Einzigartiges auf die Beine zu stellen. Edgar Russ, ein berühmter Geigenbauer aus Cremona baute 2012 die damals teuerste neue Violine für den Sultan von Oman. Mit dieser Referenz lag es auf der Hand, dass dieses Projekt nur mit Edgar Russ umgesetzt werden kann. Er war sofort begeistert und so startete das Projekt am 17.07.2020. Dank ihm haben wir heute die Möglichkeit dieses einzigartige Juwel einer so begnadeten jungen Künstlerin zur Verfügung zu stellen. „The Osmium Violin“, ein UNIKAT, besteht aus hochwertigen Edelhölzern, darunter italienische Haselfichte, bosnischer Bergahorn sowie Ebenholz aus Kamerun und ist mit 541 Osmium Inlays sowie 298 Brillanten, Rubinen, Saphiren und Tsavoriten besetzt, welche alle einzeln von Hand in 18 Karat Gold gefasst wurden. Die Bauzeit betrug 32 Monate.“

Jenny Gheorghita präsentierte „Peace“ erstmalig bei der Pressekonferenz am 16.10.2023 im Konzertsaal der Burg Taggenbrunn, gespielt mit „The Osmium Violin“. Das Stück Scherzo aus der FAE-Sonate von Johannes Brahms spielte Jenny auf ihrer Violine von Ansaldo Poggi, eine Leihgabe einer Familienstiftung aus London. Ebenfalls wurde ein Musikvideo auf der Burg Taggenbrunn gedreht, welche Klassik und Moderne verbindet. Hier gilt ein besonderer Dank der Familie Riedl, die es ermöglichte, Pressekonferenz, Shooting und Videodreh zu „Peace“ auf der Burg Taggenbrunn umzusetzen.

Link zur Pressekonferenz auf der Burg Taggenbrunn: https://youtu.be/J6nPPBg4j5Q |

Link zum Musikvideo: https://youtu.be/DX2zJDJ30oM|

Link zur Biografie von Jenny Gheorghita: https://www.jennifer-gheorghita.com/jenny-gheorghita-blog/

Link zu Osmium-Art: https://www.osmium-art.com/

& Osmium Violin: https://www.osmium-violin.com/

Das Jenny-Team wünscht viel Spaß mit Jenny, Osmium Violin & Peace.

Jenny Gheorghita – Peace – ATSF72300011 – 3:41 – 128 BPM | Peace Playback – ATSF72300012 – 3:38 – 128 BPM | Composer: Jennifer Gheorghita | Daniel Jany Schönfeld | Dominik Hemmer | Werner Schneeweiss | Publisher: 3select Edition – IP-Nr.: 00619457130 Osmium Violin: Jenny Gheorghita | Keyboards, Additional Keyboards, Drums & Sound-Programming: Daniel Jany Schönfeld | Dominik Hemmer | Werner Schneeweiss | Produced, Mixed & Mastered @ USP Studio by Dominik Hemmer, Werner Schneeweiss (3select® Music), Daniel Jany Schönfeld | Video Produced @ USP Media by Dominik Hemmer | Cover Photo & Cover-Artwork Claus Comelli-Stuckenfeld | Booking & Management by jennifer-gheorghita.com | Label, License Request (P) + © by 3SELECT® DJS – LC 86175 – MC-D 39.1708-4 – EAN: 9120039170848 – AUSTRO MECHANA – Distributed by 3SELECT® EDITION – www.3select.de Made in the EU. All trademarks and logos are protected.

