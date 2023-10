Halloween Sale bei go7seas: Ausflugsguthaben zur Kreuzfahrt geschenkt

Der Oktober, geprägt von fallendem Laub und kürzer werdenden Tagen, hält ein besonderes Highlight bereit: Halloween. Dieses Fest, ursprünglich als All Hallows‘ Eve bezeichnet, wird am 31. Oktober gefeiert und markiert den Vorabend von Allerheiligen. Es ist eine magische Zeit, in der die Grenzen zwischen unserer Welt und der der Geister zu verschwimmen scheinen. Kinder ziehen in bunten und gruseligen Kostümen von Tür zu Tür, rufen „Süßes oder Saures“ und hoffen auf reiche Beute. Erwachsene lassen ihrer Kreativität freien Lauf und verwandeln sich in Hexen, Vampire oder andere schaurige Gestalten.

Doch dieses Jahr haben insbesondere Kreuzfahrt-Fans einen weiteren, ganz besonderen Grund zur Freude: den Halloween Sale beim Kreuzfahrt-Portal www.go7seas-kreuzfahrten.de Vom 25. Oktober bis zum 6. November 2023 bietet go7seas nicht nur schaurig gute Kreuzfahrt-Schnäppchen, sondern auch ein besonderes Highlight: Jeder Kunde, der während des Halloween Sales eine der Aktionskreuzfahrten bucht, erhält ein Ausflugsguthaben für seine Kreuzfahrt geschenkt. Je nach Reederei und Länge der jeweiligen Halloween Sale Kreuzfahrt kann das Ausflugsguthaben bis zu 750,- USD oder bis zu 400,- Euro pro Kabine betragen.

www.go7seas-kreuzfahrten.de – das Internetangebot der Kreuzfahrtagentur Trans Global Tours GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg – ist der Online-Spezialist für Kreuzfahrten und gehört zu den führenden Beratungs- und Buchungsportalen auf dem deutschen Kreuzfahrt-Markt. Seit über 20 Jahren profitieren die Kunden des Reisebüros von der langjährigen Erfahrung in der Vermittlung von Hochsee- und Flusskreuzfahrten. Trans Global Tours GmbH & Co. KG arbeitet nur mit den besten der Reisebranche und ist stolz auf die erfolgreichen Partnerschaften und Kooperationen mit allen großen Reedereien und Kreuzfahrtveranstaltern.

Auf der Webseite www.go7seas-kreuzfahrten.de können Kreuzfahrer rund um die Uhr die besten Angebote zu den schönsten Destinationen weltweit buchen. Zudem bietet sie eine detaillierte Übersicht deutscher und internationaler Reedereien, umfassende Informationen über die Routen und tagesaktuelle Preise sowie gut recherchierte Neuigkeiten aus der Welt der Kreuzfahrt.

Neben dem Online-Angebot mit über 15.000 Hochsee- und Flusskreuzfahrten berät das freundliche Team von Kreuzfahrtexperten die Kunden an sechs Tagen der Woche auch persönlich. Gibt es Fragen zu der Atmosphäre an Bord? Oder zur besten Flugverbindung passend zur Kreuzfahrt? Vielleicht wird ein erlebnisreiches Vor- bzw. Nachprogramm zu der Kreuzfahrt gewünscht oder Beratung bei der Auswahl des richtigen Hotels benötigt? Die erfahrenen Kreuzfahrt-Experten freuen sich auf den Anruf unter der Hotline 040 377072-500.

Bildquelle: go7seas / OpenAI