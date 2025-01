Neuerscheinung: Blumen für Angelika

Gerald Gleichmanns neuer Kurzgeschichten-Band erscheint am 13. Januar 2025. In „Blumen für Angelika“ widmet sich der Erfurter Autor diesmal den Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Mann und Frau. So schildert der Erzähler eine wahre Odyssee auf der Jagd nach einem Strauß Blumen, nachdem er den Geburtstag der Freundin vergessen hat. Auch in den weiteren 19 Geschichten geht es recht turbulent zu. So manche hinterlistige Tücke des Alltags treibt die Beteiligten zur Verzweiflung. Eifersüchteleien und alle möglichen kleinen Missverständnisse lassen das Zusammenleben von Mann und Frau so oft kompliziert erscheinen. Und zur Krönung des Schauspiels verstehen es die eher pragmatische Mutter des Erzählers, Angelikas beste Freundin und vor allem Frau Müller, Parterre rechts, regelmäßig für zusätzliche Verwirrung zu sorgen.

Mit Sprachwitz und gewohnt hintergründig-schelmischem Humor ist Gerald Gleichmann erneut ein humorvolles und unterhaltsames Werk gelungen.

Bislang sind von Gerald Gleichmann drei weitere Bände im Verlag Kern erschienen. In dem Gedichtband „Im Sommer auf dem Land“ (ISBN: 978-3-95716-317-2) verwebt der Autor Beobachtungen in der Natur und im dörflichen Leben auf poetische Weise, blickt auf Werden und Vergehen und zieht behutsam kritische Querverbindungen zum gesellschaftlichen Leben. In dem Kurzgeschichten-Band „Na dann, frohes Fest“ (ISBN 978-3-95716-337-0) finden sich komödiantische Weihnachtsgeschichten. Und in Kirschblüten-Sushi“ (ISBN 978-3-95716-354-7) glänzen 15 Kurzgeschichten aus dem Seniorenheim mit aberwitzigen Einfällen, die frei erfunden sind, aber manche Ähnlichkeit mit dem wahren Leben erkennen lassen.