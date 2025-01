Was hat die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft 2024 gemacht? Welche Erfahrungen konnten gesammelt werden? Wie ist das Geschäftsjahr verlaufen? Ist die DWG eG seriös? Warum ruft mich die Telefonnummer 060218678900 an? Diese Fragen beantworten wir hier!

Die DWG eG (kurz für DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG) ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft aus Großwallstadt. Das heißt, die DWG eG kauft und baut Immobilien, um diese an ihre Mitglieder zu vermieten oder zu verkaufen. Dabei kann die Wohnungsbaugenossenschaft auf eine Historie von über einem viertel Jahrhundert zurückblicken.

Auch im Jahr 2024 hat die DWG eG viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Das Bauvorhaben in Obernburg, bei dem 17 Apartments für die eigenen Mitglieder erstellt werden, ist fast vollständig abgeschlossen. Das Gebäude wurde nach dem KFW40-Standard erstellt. Parallel dazu, wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan für das nächste Neubauvorhaben in Bad Kreuznach erarbeitet. Dieser soll eine Bebauung von über 50 Wohnungen möglich machen. Im vergangenen Jahr hat die Genossenschaft eine Immobilie in Aschaffenburg verkauft. Dies geschah auch mit der Absicht, den geringen Anteil ein Gewerbeeinheiten noch weiter zu reduzieren.

In diesem Zeitraum hat die DWG eG über 1.000 neue Mitglieder aufgenommen. Neumitglieder werden nach wie vor mit der Telefonnummer 060218678900 geworben. Wer von der Nummer 06021678900 angerufen wird, bekommt zunächst Informationen zur Genossenschaft und kann daraufhin, sofern gewünscht, selbstständig einen Antrag auf Beitritt stellen. Seit diesem Jahr gibt es hierfür sogar neue Einzahlungsmöglichkeiten. Sie können ab sofort den Einzahlungsbetrag individuell bestimmen!

Dank der soliden Eigenkapitalquote von über 50% steht die DWG eG auch im Jahr 2024 auf einem hervorragenden Fundament. Wie jede seriöse Gesellschaft, hat die Genossenschaft aus Großwallstadt in den letzten Jahren den Eigenkapitalanteil signifikant aufgestockt, um gegen ein komplexes Marktumfeld gewappnet zu sein.

Wenn Sie mehr über die DWG eG, oder Anrufe von der Telefonnummer 060218678900 erfahren möchten, können Sie sich gerne auf der Website der Genossenschaft, oder auf ihrem Blog informieren.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420



http://www.dwg-eg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.