Liveübertragung und Kameratechnik für Konzerte und Festivals:

SIMON MEDIA Film & Medienproduktion als erfahrener Partner für Liveübertragungen und Aufzeichnungen auf Konzerten und Festivals

Rödermark, 7. Januar 2025 – Die Liveübertragung von Künstlern auf LED-Großbildwände ist längst fester Bestandteil von Konzerten und Festivals. Ob Solisten, Bands oder ganze Orchester – dank hochauflösender LED-Technologie können Zuschauer auch aus der Distanz jedes Detail hautnah erleben.

SIMON MEDIA bringt als langjährig erfahrener Mediendienstleister für Liveproduktionen die Künstler auf der Bühne mit professioneller Technik groß raus – live und in brillanter Bildqualität.

Perfekte Sicht – auch bei Tageslicht

Moderne LED-Wände liefern dafür gestochen scharfe Bilder selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Doch für die eindrucksvollen Nahaufnahmen und dynamischen Bühnenbilder bedarf es mehr als nur einer LED-Wand: Videoregie, leistungsstarke Kameratechnik und präzise Objektive mit großer Brennweite sind essenziell.

SIMON MEDIA setzt daher auf erstklassige Lösungen und umfassendes Know-how, um jedes Event zu einem visuellen Erlebnis zu machen.

Flexibles Equipment für jede Eventgröße

Ob intimer Club-Gig oder Arena-Konzert – Veranstalter finden maßgeschneiderte Lösungen für jede Produktionsgröße. Auch für Eventagenturen und Veranstaltungstechniker bietet SIMON MEDIA passende Services und sorgt als Subunternehmer hinter den Kulissen für eine erfolgreiche Umsetzung.

Das technische Herzstück vieler erfolgreicher Live-Übertragungen sind dabei die beiden Übertragungswagen (Ü-Wagen) Ü1HD und Ü2HD. Während der kompakte Ü2HD für kleinere Produktionen und kostengünstige 4+2-Kameraproduktionen ideal ist, ermöglicht der größere Ü1HD die Aufzeichnung von bis zu 16 Kamerasignalen für spätere Nachbearbeitungen.

„Mit unserem Ü2HD können wir flexibel und platzsparend arbeiten, während der Ü1HD für umfassende Produktionen mit Tonmischung und Livestreams prädestiniert ist. Das erlaubt uns, jede Veranstaltung perfekt an die individuellen Anforderungen unserer Kunden anzupassen“, erklärt Patrick Simon, Inhaber von SIMON MEDIA und Ü-Wagenleiter.

Passende Technik für eindrucksvolle Bühnenmomente

Für die Kameratechnik setzt SIMON MEDIA auf bewährte Systeme wie die Sony HXC-100 und Sony HDC-3500. Mit Objektiven, die Brennweiten von Weitwinkel bis zu beeindruckenden 86x-Zoom abdecken, werden spektakuläre Nahaufnahmen und faszinierende Publikumsbilder möglich.

Ergänzt wird das Setup durch Mini-Kameras, die besondere Bühnenperspektiven liefern – perfekt für Close-Ups vom Schlagzeug, Konzertflügel oder Keyboard. Auf Wunsch sorgt ein Kamerakran für spektakuläre Kamerafahrten.

Erfolgreiche Produktionen in ganz Deutschland

SIMON MEDIA hat bereits zahlreiche renommierte Festivals und Konzerte visuell in Szene gesetzt, wie das Open-Flair-Festival, das GREATOR Festival in Köln und die Münsterplatz-Konzerte in Freiburg.

Ihr Partner für unvergessliche Live-Erlebnisse

Von der ersten Konzeption bis zur finalen Übertragung begleitet SIMON MEDIA Veranstalter mit technischer Expertise und einem Auge fürs Detail.

„Unser Ziel ist es, jedes Event in höchster Qualität auf die Bildschirme zu bringen und so die Atmosphäre für alle Besucher zu verstärken“, betont Patrick Simon. „Es ist für uns selbstverständlich, unter Beachtung des Projektbudgets für unsere Kunden ein faires Angebot auf die Art der Produktion abgestimmt zu erstellen; aber stets die damit verbundene bestmögliche Qualität zu liefern.“

Weitere Informationen

Liveübertragung und Kameratechnik für Konzerte und Festivals:

https://www.simon-media.tv/liveuebertragung-und-kameratechnik-fuer-konzerte-und-festivals/

Ü-Wagen Ü1HD und Ü2HD:

https://www.hd-uewagen.de/

Über SIMON MEDIA film & medienproduktion

Mit dem Motto >Ihr Erfolg ist unser Motiv< ist SIMON MEDIA seit rund einem Jahrzehnt für viele Unternehmen und Institutionen der Partner für Filmproduktion, HD-Bildregie und Übertragungswagen. Vom Imagefilm über Eventvideo, Schulungsfilm oder Liveübertragung realisiert das Team um Unternehmensgründer Patrick Simon mit viel Leidenschaft, moderner Technik und einem kreativen Auge die Wünsche seiner Kunden, in Nähe des Firmensitzes bei Frankfurt am Main ebenso wie bundes- und europaweit. Warum Film und Video so wertvoll ist: Bewegte Bilder sprechen den Betrachter emotional und über alle Sinneskanäle gleichzeitig an. Dadurch werden deutlich mehr Informationen aufgenommen als in anderen Medien. Das Gesehene bleibt länger in Erinnerung und wirkt lebendiger. Dies weiß Firmengründer Patrick Simon aus eigener jahrelanger Erfahrung als Produzent und Kameramann. Inzwischen hat der ehemalige ZDF-Mitarbeiter ein Team erfahrener Medienmacher um sich gescharrt, was eine professionelle, schnelle Umsetzung der beauftragten Filmprojekte gewährleistet. Firmenkontakt

