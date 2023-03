Neue Vorstandsmitglieder für ARAG Kranken, ARAG Allgemeine und Interlloyd

Die Aufsichtsräte der ARAG Krankenversicherungs-AG, der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG und der Interlloyd Versicherungs-AG haben drei neue Mitglieder für die Leitungsgremien berufen.

Bei der ARAG Krankenversicherung rücken Dr. Felicitas Hoppe (44) und Dr. Jan Moritz Freyland (51) in den Vorstand ein. Dr. Felicitas Hoppe führt das neu formierte Ressort Mathematik/Aktuariat, Rückversicherung, Risikomanagement und Versicherungsmathematische Funktion. Sie führt seit 2020 die Hauptabteilung Insurance Analytics & Product/Sales International bei der ARAG SE. Diese Funktion wird Dr. Felicitas Hoppe neben ihrem Vorstandsmandat weiter ausüben.

Dr. Jan Moritz Freyland übernimmt das Ressort Partnervertrieb und führt damit den Makler- und Mehrfach-Agentenvertrieb des Unternehmens – den Hauptvertriebsweg der stark wachsenden ARAG Kranken. Er arbeitet seit 2007 für die ARAG; zunächst als Hauptabteilungsleiter International. Seit 2013 führt Dr. Jan Moritz Freyland als Direktor Partnervertrieb den Makler- und Mehrfach-Agentenvertrieb des ARAG Konzerns. Diese Aufgabe wird er neben seiner Vorstandstätigkeit weiter wahrnehmen.

Die beiden neuen Vorstandsmitglieder werden das bestehende Team aus Dr. Roland Schäfer und Dr. Matthias Effinger ergänzen. Im Zuge der Neuformierung des Vorstandes wurde Dr. Roland Schäfer zum Vorstandssprecher der ARAG Kranken ernannt. Die Personalien werden zum 2. April 2023 wirksam. Dr. Shiva Meyer wird zum 1. April 2023 aus dem Vorstand der ARAG Kranken ausscheiden und dann ihr Mandat im Vorstand der ARAG SE antreten ( siehe Mitteilung vom 1. Dezember 2022).

Bei der ARAG Allgemeine und Interlloyd wurde Katrin Unterberg (43) in die Vorstände beider Gesellschaften berufen. Sie wird das bestehende Vorstandsteam von Christian Vogee, Uwe Grünewald und Zouhair Haddou-Temsamani ergänzen.

Katrin Unterberg verantwortet in ihrem Ressort künftig die Bereiche Schaden, ARAG Service Center sowie Auslandsniederlassungen. Sie begann ihre Tätigkeit bei der ARAG 2010 und übernahm in der Folge die Leitung der Abteilung Konzernentwicklung national und international. Seit 2021 leitet Katrin Unterberg die Hauptabteilung Schaden-Service der ARAG Allgemeine.

Der Aufsichtsrat hat Christian Vogee zum Vorstandssprecher der ARAG Allgemeine und Interlloyd ernannt. Beide Personalien werden zum 1. April 2023 wirksam.

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Sie ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 19 Ländern – inklusive den USA, Kanada und Australien – nimmt die ARAG über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Ihren Kunden in Deutschland bietet die ARAG neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Mit rund 4.700 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von 2 Milliarden EUR.

