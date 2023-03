Kyocera und Software4Professionals kooperieren

Stuttgart / Wien, 6. März 2023 – Kyocera Document Solutions Austria, ein führender Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement, und Software4Professionals, ein Softwareanbieter für SAP-Add-On-Lösungen für das Finanz- und Rechnungswesen, bieten Kunden ab sofort gemeinsame Lösungen für die schnelle Verarbeitung von Eingangsrechnungen. Die beiden Anbieter kombinieren damit das leistungsstarke Scan- und Dokumentenmanagement-Portfolio von Kyocera und YAMBS.Invoice von Software4Professionals zur gemeinsamen Vermarktung im österreichischen Markt.

Die Software YAMBS.Invoice ist eine Add-On- Lösung für Rechnungen aller Formate für SAP-Anwenderunternehmen. Sie steigert nachhaltig die Effizienz bei der Verarbeitung von Eingangsrechnungen. Die Software spart Zeit, die nötig ist, um Kreditorenrechnungen zu visualisieren, zu identifizieren, zu kontieren, abzuzeichnen und als kompletten Vorgang zu bündeln. YAMBS.Invoice beinhaltet auch einen Freigabe- und Klärungsworkflow, mit dem sich alle Belege per Workflow elektronisch an die jeweiligen Sachbearbeiter und Freigeber innerhalb und außerhalb SAP weiterleiten lassen.

Mit den Scan-Lösungen von Kyocera können SAP-Anwenderunternehmen die Originalbelege automatisiert digitalisieren, auslesen, indizieren und ein revisionssicheres digitales Archiv erstellen. Die erfassten Belege und Dokumente stehen durchsuchbar in DMS-Lösungen, wie dem Kyocera Workflow Manager, als digitale Akten zur Verfügung. Die Nutzer können Informationen so zeit- und ortsunabhängig schneller finden und nutzen. Unter der SAP-Belegnummer finden sie alle Daten des dazugehörigen Vorgangs einschließlich Rechnungsbild, aller Anlagen und der Historie des Vorgangs.

„Mit YAMBS.Invoice und unseren Scan-Lösungen entlasten wir Accounting-Teams in SAP-Anwenderunternehmen von Routineaufgaben. Sie haben jederzeit vollen Zugriff auf alle Belege, können den aktuellen Status von Verbindlichkeiten und Liquidität einsehen und ihre Freigabe- und Klärungsworkflows vollautomatisiert abbilden“, erläutert Michael Kalaus, Sales Manager DMS/ECM bei Kyocera Document Solutions Austria. „Durch die gemeinsame Vermarktung über die Vertriebskanäle von Software4Professionals eröffnen sich Kunden neue Möglichkeiten für die ganzheitliche Optimierung ihrer Workflows.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Kyocera“, so Markus Uhl, Geschäftsführer von Software4Professionals GmbH. „Als einer der führenden Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement zeichnet sich das Unternehmen durch technologische Innovation, ausgewiesenes Know-how und einen umfassenden Marktzugang aus.“

Bildunterschrift: Michael Kalaus, Sales Manager DMS/ECM bei Kyocera Document Solutions Austria, und Markus Uhl, Geschäftsführer von Software4Professionals, besiegeln die Zusammenarbeit in Österreich.

Kurzprofil Kyocera Document Solutions Austria

Kyocera Document Solutions Austria ist ein Unternehmen der Kyocera Document Solutions Inc., einem weltweit führenden Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement mit Sitz in Osaka, Japan. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zuverlässige und umweltfreundliche Drucker und Multifunktionssysteme sowie Geschäftsanwendungen und Beratungsservices, die es Kunden ermöglichen, ihren Dokumenten-Workflow zu verwalten und für höhere Effizienz zu optimieren. Alle von Kyocera Document Solutions Austria vertriebenen Toner und Geräte sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimafreundlich; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software und Ersatzteilen.

Die Tochterunternehmen AKI und ALOS ergänzen die Kyocera-Gruppe und erweitern so das Leistungsspektrum des Unternehmens mit digitalen Lösungen rund ums Dokument. Mit „Making information faster“ hat sich die Kyocera-Gruppe ein klares Leistungsversprechen für ihre Kunden auf die Fahne geschrieben: Kyocera hilft Unternehmen dabei, Informationen neu zu denken und Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten.

Kyocera Document Solutions Inc. ist ein Unternehmen der Kyocera Corporation, einem führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- und elektronischen Komponenten, smarten Energiesystemen, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Im am 31. März 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr belief sich der konsolidierte Umsatz des Unternehmens auf 1,8 Billionen Yen (ca. 13,3 Mrd. Euro). Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2022 belegt Kyocera Platz 665 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“.

Weitere Informationen rund um Kyocera Document Solutions Austria und die Kyocera-Gruppe sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie auf unserer Presseseite.

Seit 2002 unterstützt die Software4Professionals GmbH & Co. KG Konzerne und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse im Finanz- und Rechnungswesen schneller, effizienter und transparenter zu gestalten. Durch die Kombination von Expertenwissen im Finanz- und Rechnungswesen sowie der SAP®-Beratung profitieren Unternehmen von Anwendungen zur automatischen Buchung von Belegen in SAP®. Die von Software4Professionals entwickelte Standardsoftware YAMBS umfasst Lösungen für das Electronic Banking, die Avis-Verarbeitung, Eingangsrechnungen und Sammelrechnungs-Belege. Zukünftig wird ein Hauptaugenmerk auf dem Datentransfer und der Verarbeitung von Informationen aus PDF-Dateien jeglicher Art in SAP® liegen. Die Software ist in mehr als zehn Sprachen verfügbar und wird weltweit bei fast 200 namhaften Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größenklassen mit Erfolg eingesetzt. Software4Professionals hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und ein Büro in Wien (Österreich).

