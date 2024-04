Neue Dienstleistung für Automotive Unternehmen

Automotive Leads: Neue Dienstleistung revolutioniert den Personal- und Neukundenbereich in Autohäusern und Werkstätten

In der schnelllebigen Welt der Automobilindustrie schmiedet Automotive Leads neue Wege, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Mit der Einführung seiner neuen Dienstleistung zur Mitarbeiter- und Neukundengewinnung eröffnet das Unternehmen Möglichkeiten für eine bessere Auslastung und erhöhte Umsätze in Autohäusern und Werkstätten.

Die Bedeutung von Automotive Leads für die Automobilbranche

Gegründet im Jahr 2021, hat sich Automotive Leads zum Ziel gesetzt, die Automobilindustrie in ihrem Kampf gegen den Fachkräftemangel intensiv zu unterstützen. Trotz ihrer enormen Bedeutung und Umsatzstärke in Deutschland, kämpft die Automobilbranche mit hohen Herausforderungen in der Gewinnung qualifizierten Personals. Hier setzt Automotive Leads an: Durch innovative Strategien und individuell zugeschnittene Lösungen unterstützt das Unternehmen seine Klienten bei der Mitarbeitergewinnung, dem Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke und auch bei der Neukundengewinnung.

Neue Dienstleistung eröffnet Perspektiven

„Unsere Mission ist es, Unternehmen aus der Automobilbranche nach außen attraktiv zu gestalten und die Mitarbeiter- und Neukundengewinnung in der Branche auf ein neues Level zu bringen“, erklärt Daniel Kopietz, der treibende Motor hinter Automotive Leads. Die neue Dienstleistung, die ab sofort verfügbar ist, zielt darauf ab, dieses Ziel zu verwirklichen. Indem sie eine effektive Brücke zwischen den Anforderungen der Autohäuser und Werkstätten und den Wünschen und Bedürfnissen der Kandidaten und Kunden schlägt, birgt die Dienstleistung das Potenzial, die gesamte Dynamik innerhalb der Branche positiv zu verändern.

Als besonderes Eröffnungsangebot erhalten die ersten zehn Kunden einen Rabatt von 20% auf die innovative Dienstleistung, eine weitere Bestätigung für das Engagement von Automotive Leads, schnell und effizient Lösungen für die bedeutende Branche zu liefern.

Zusätzlich zu der neu vorgestellten Dienstleistung bietet Automotive Leads eine Vielzahl von weiteren Lösungen zur Verbesserung der Geschäftsprozesse in der Automobilindustrie an. Weitere Informationen über Automotive Leads und sein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen finden Interessierte auf der Webseite Automotive Leads

Automotive Leads wurde 2021 gegründet und unterstützt Unternehmen aus der Automobilindustrie bei der Mitarbeitergewinnung, beim Aufbau der Arbeitgebermarke, sowie bei der Neukundengewinnung. Die Automobilbranche ist in Deutschland die bedeutenste und umsatzstärkste Branche – dennoch kämpfen viele Arbeitgeber mit dem Fachkräftemangel.

