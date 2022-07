Neuauflage von „Meine letzte Woche mit Dad“ mit Vorgeschichte erscheint demnächst!

Es ist wohl nicht nur das erste Buch von Sebastian Pink, sondern auch das Beste: Die Rede ist vom 2019 erschienenen Drama „Meine letzte Woche mit Dad“. Damals kam das Buch als Kurzgeschichte auf den Markt und begeisterte viele Leser. Spätestens jetzt dürften sich Fans der Geschichte freuen, denn es wird eine Neuauflage geben. Und dieses mal werden die Leser auch etwas über die Vorgeschichte erfahren. Wie und warum kam es zu der Entführung von Tom Grubers Sohn Paul? All diese Fragen werden demnächst beantwortet.

„Ich habe ja auch bereits das Drehbuch zur Story geschrieben. Wir hoffen immer noch, dass wir dieses Projekt verfilmen können, denn es wäre ein Mega Blockbuster. Der Film würde circa 2 Stunden Laufzeit haben und genau diesen Stoff habe ich jetzt in der neuen Version des Buches mit reingepackt. Der Leser wird also sehr viel Neues lesen und erfahren, was in der Kurzgeschichte zu knapp kam“ erzählt Sebastian Pink.

Geplant sei die Veröffentlichung für den September 2022. Um folgendes geht es bei „Meine letzte Woche mit Dad“ :

Als der Polizist Tom Gruber seinen entführten Sohn Paul befreien will, wird er erschossen. Paul ist sehr traurig, dass sein Vater tot ist und wünscht sich nichts sehnlicher als dass dieser wieder bei ihm wäre. Daraufhin kehrt Tom als Geist auf die Erde zurück um 7 letzte Tage mit seinem Sohn zu verbringen bevor sie für immer Abschied nehmen müssen voneinander. Doch dann nimmt das Schicksal eine dramatische Wendung.

Jetzt müssen sich Fans des Autors noch einige Wochen in Geduld üben, um die Neuauflage der Geschichte lesen zu können.

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

