Sparkasse Fulda nutzt Safebag-Verfahren der ALVARA | Digital Solutions

Leipzig, 27.07.2022. Die Sparkasse Fulda hat 2021 als Ergebnis eines Projektes entschieden, künftig bei der Abgabe von Münzgeldern durch die Kunden auf das Safebag-Verfahren zu setzen. Ziel des Projektes war es, die Bargeldprozesse durch mehr Sicherheit und Vereinfachung sowie die Vermeidung von manuellen, redundanten Tätigkeiten zu optimieren. Im Rahmen der Marktanalyse, welche Softwarelösung diese Ziele am besten unterstützen kann, wurde die Sparkasse Fulda auf die ALVARA Digital Solutions aufmerksam.

„Die Firma ALVARA war kurzfristig bereit, ihre Lösung zu präsentieren und ein Angebot abzugeben. Der vorgestellte Funktionsumfang entsprach genau unseren Vorstellungen“, sagt Thorsten Stumpf, Abteilungsleiter Organisation und Produktion, der Sparkasse Fulda.

„Das Volumen an Münz- und Notengeld nimmt nicht ab. Nach wie vor geben die Kunden sehr viel Münzgeld bei der Sparkasse ab. Dadurch entstehen nachgelagerte Kosten im Bereich Geldbearbeitung, Lagerung und Transport. Die Bargeldprozesse weisen zudem häufig Medienbrüche und Schnittstellen auf“, sagt ALVARA | Digital Solutions-Geschäftsführer Steven Schwarznau. Um diesen Herausforderungen effizienter zu begegnen, entschied sich die Sparkasse nach der Betrachtung des gesamten Bargeldprozesses für die Lösungen von ALVARA | Digital Solutions.

Für eine dokumentierte Entgegennahme der Kunden-Safebags, einschließlich der Belegerstellung und Abgabe an den Wertdienstleister (WDL) sowie die individuelle Bepreisung, führte die Sparkasse Fulda im April 2022 ALVARA ICC in den Filialen und das Modul Bargeld Bepreisung in der Hauptkasse ein.

So läuft das Safebag-Verfahren mit den ALVARA Produkten ab: Am Sparkassen-Schalter wird das Safebag inkl. der Kundendaten erfasst und der Kundenbeleg erstellt. Der Fahrer des WDL holt die Safebags aus den Filialen ab, zählt sie im Cash Center aus und übermittelt das Zählergebnis an ALVARA ICC. Die Kundendaten müssen nicht mehr an den WDL übergeben und durch diesen bei der Zählung erneut erfasst werden.

Die Sparkasse Fulda übernimmt die Safebag-Daten nach der Auszählung in das Modul BargeldBepreisung. In diesem Modul erfolgt die Konfiguration des Gebührenmodells, die Berechnung der Gebühren und die Erstellung der Buchungsdateien.

Für die Mitarbeitenden in der Hauptkasse der Sparkasse bedeutet der neue Ablauf weniger Aufwand – dank standardisierter Prozesse. Zudem ist jetzt eine umfassende und schnelle Datenauswertung bezüglich einzelner Kunden möglich. Zusätzlich ermöglicht die „Track & Trace-Funktion“ von ALVARA ICC die Kontrolle der WDL-Tätigkeiten und unterstützt somit das Auslagerungsmanagement.

Gerade mit Blick auf den aktuellen Ausfall zahlreicher Kartenzahlungsterminals und der damit wieder ansteigenden Bargeldmenge, sind Banken und Sparkassen gut beraten, wenn sie auf die Lösungen von ALVARA setzen. Sie profitieren so von effizienten und sicheren Prozessen rund um das Bargeldmanagement.

Weitere Informationen: www.digital.alvara.eu

Über ALVARA | Digital Solutions (eine Marke der ALVARA Holding GmbH):

ALVARA | Digital Solutions ist eine Marke der ALVARA Holding GmbH. Der Unternehmensverbund versteht sich als führender europäischer Anbieter für Track & Trace-Softwarelösungen rund um den Bargeldkreislauf und die -logistik – von der Bargeldbearbeitung über das Monitoring und die Prozessautomatisierung bis hin zum Clearing. Mit ihren maßgeschneiderten Lösungen zur Erfassung und Nachverfolgung von Zahlungsströmen ermöglicht die Unternehmensgruppe Retailern, Wertdienstleistern und Finanzinstituten ihre Bargeldmanagementabläufe zu optimieren und ihre Prozesskosten zu senken. Zu den Kunden von ALVARA | Digital Solutions zählen Unternehmen aus dem Retail‑, Wertdienstleister- und Bankensektor weltweit. www.digital.alvara.eu

