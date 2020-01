Neu: Führungskräfteentwicklung: Trainings erfolgreich leiten. Einsatzfertiger Lehrgangsfahrplan zur Entwicklung von Führun

Bonn – Manfred und Iris Schwarz haben einen Seminarfahrplan entwickelt mit einem kompletten Paket für Trainer sowie für HR-Verantwortliche, die nach Ideen und Konzepten für Führungskräfteentwicklungen suchen. Die beiden Autoren liefern Impulse für die Durchführung einzelner Trainings bis hin zu einer modular aufgebauten elftägigen Schulung mit Hinweisen zu agilem Trainieren. Das flexibel anpassbare Führungstraining ist als Buch im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.

Dieses sehr für den Praxiseinsatz konzeptionierte Fachbuch für Weiterbildungsprofis setzt sich aus drei Inhaltsteilen und einem umfassenden, digitalen Teilnehmerskript zusammen:

Erstens: Die Einführung ist eine Art Seminarleitfaden und vermittelt den Lesern alles Grundlegende zur Arbeitsweise der Autoren, zu den modular dargestellten Inhalten der Führungskräfteentwicklung, den Inhalten des Teilnehmerskripts und zur Funktionsweise dieses Buchs. Dazu gehören wichtige Hinweise zur Auftragsklärung, Leitgedanken zu Architektur und Design, Praxisempfehlungen.

Zweitens: Der Seminarfahrplan, das eigentliche Herzstück des Werks, vermittelt die komplette Dramaturgie über fünf Inhaltsmodule hinweg, die wahlweise einzeln oder komplett genutzt werden können. Wer das Werk komplett umsetzen möchte, erhält hier die Methodik für 11 Trainingstage plus Kolloquiumstag einschließlich Zeitplanung, konkreten Hinweisen zu den jeweiligen Abschnitten im Skript und Abbildungen aller verwendeten Flipcharts zusammen mit Durchführungsanleitungen, Zeitvorschlägen, Praxisempfehlungen. Hier einige Beispiele zu den Führungsthemen:

In Modul I „Die Grundlagen von Führung und systemisch denken“ lernen Führungskräfte beispielsweise das Modell der „Acht Machtquellen und Macht-Wertequadrat“ kennen. Sie lernen das Thema Macht einzuordnen und wirksam im Spannungsfeld von „Macht ausüben“ und „Macht abgeben“ zu balancieren. In Modul II „Soziale Kompetenzen“ werden Teilnehmer sensibilisiert, aktiv zuzuhören, systemische Fragen zu stellen, Mitarbeitergespräche zu führen und in Konflikten konstruktiv Interessen auszugleichen. Modul III „Personale Kompetenzen“: Hier entwickeln die Teilnehmer über das Johari-Fenster ein realistisches Bild von sich, bringen Selbst- und Fremdbild in Einklang. In Modul IV „Agiler führen“, erfahren Leser, was die VUCA-Welt für Führungskräfte bedeutet und erforschen, wie agil sie selber schon sind. Modul V „Projekte und Veränderungsprozesse leiten“: Hier sollen Führungskräfte lernen, mit Widerstand konstruktiv umzugehen. Die Autoren verknüpfen das Vierfaktoren-Modell aus der TZI mit dem magischen Dreieck des Projektmanagements. Projektleiter erfahren hierbei, die Anforderungen der Aufgabe in ihren Dimensionen im Auge zu haben und gleichzeitig das Team mitzunehmen.

Drittens: Das Werkzeug-Kapitel wartet mit der Beschreibung von 47 der gängigsten Führungswerkzeugen und einem Einsatzplan für die Seminarkonzeption auf.

Das digitale Skript: Die eigentlichen Führungsinhalte, die über die fünf Module hinweg vermittelt werden können, werden als digitale Zusatzleistung des Werkes mitgeliefert. Den Leserinnen und Lesern stehen abrufbare Arbeitshilfen sowie ein 269 Buchseiten umfassendes Teilnehmerskript zum Download als PDF-Datei zur Verfügung.

Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe: https://www.managerseminare.de/tb/tb-12034

Manfred Schwarz, Iris Schwarz: Führungskräfteentwicklung: Trainings erfolgreich leiten. Der Seminarfahrplan, managerSeminare, Bonn 2020, 368 S. plus 269 Seiten Teilnehmerskript, kt., ISBN 978-3-95891-066-9, 49,90 Euro

Die managerSeminare Verlags GmbH ist ein auf die Qualifizierung von Mitarbeitern, Führungskräften und Weiterbildnern spezialisierter Fachverlag. Zu den Sparten des Verlages gehören zwei Buchprogramme: Ersteres das auf Trainer, Berater und Coachs ausgelegte Buchprogramm der „Edition Training aktuell“ und zweitens die „Edition Leadership kompakt“ mit komprimiertem Praxiswissen für Führungskräfte. Dazu die Fachzeitschriften „Training aktuell“ mit handlungsrelevantem Wissen für professionell agierende Weiterbildner und das derzeit auflagenstärkste Weiterbildungsmagazin „managerSeminare“. Darüber hinaus ist die managerSeminare Verlags GmbH Betreiber der Datenbank seminarmarkt.de und Veranstalter des Branchenkongresses „Petersberger Trainertage“, der einmal jährlich im Steigenberger Grandhotel Petersberg stattfindet.

managerSeminare Verlags GmbH

Pressestelle / Michael Busch

Endenicher Straße 41

D-53115 Bonn

Tel.: +49 (0)228 / 9 77 91-0

Fax: +49 (0)228 / 61 61 64

presseinfo@managerseminare.de

https://www.managerseminare.de – Das Weiterbildungsportal

https://www.seminarmarkt.de – Der Weiterbildungsmarktplatz

Unser Unternehmen arbeitet klimaneutral:

https://www.managerseminare.de/klimaneutral