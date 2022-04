„Modern IT – Inspiration Tour“: Controlware geht im Mai und Juni auf Roadshow

Dietzenbach, 26. April 2022 – Controlware veranstaltet im Mai und Juni 2022 die Roadshow „Modern IT – Inspiration Tour“ und macht in Stuttgart (17.5.), München (18.5.), Frankfurt (19.5.), Meerbusch (31.5.) und Berlin (2.6.) Station. Mit auf Tour sind die Controlware Partner Aryaka, Check Point, Cisco, F5, HashiCorp, Nutanix und Palo Alto Networks.

In den kommenden Monaten werden in ganz Deutschland Tausende von Arbeitnehmern in ihre Offices zurückkehren – oft mit neuen, deutlich höheren Ansprüchen an die IT-Umgebung. IT-Teams stehen damit vor der Herausforderung, zeitnah die Weichen für ein sicheres, performantes und Compliance-konformes Arbeiten zu stellen und die vorhandenen Enterprise-Architekturen zeitnah auf neue und agile hybride Modelle zu migrieren. Wie das gelingt, verraten die Controlware Experten im Rahmen der Roadshow „Modern IT – Inspiration Tour 2022“. Die Teilnehmer erfahren dort zum Beispiel:

– Wie sich Cloud- und Data-Center-Ressourcen in schlüssigen und effizienten IT-Konzepten für das Zeitalter der Hybrid-IT zusammenführen lassen

– Wie moderne SASE-Architekturen dabei helfen, Remote-User, weltweite Niederlassungen, SaaS-Services, Cloud-Applikationen und Internet-Inhalte sicher und performant anzubinden

– Welche Tools IT-Abteilungen heute benötigen, um ein Höchstmaß an User-Experience (UX), Compliance & Sicherheit zu erreichen

– Wie Unternehmen das volle Potenzial von Cloud und Automatisierung erschließen, und welche konkreten Use Cases Ihnen in diesen Bereichen offenstehen

– Welche neuen Möglichkeiten moderne Business-Applikationen zur Analyse der Geschäftsprozesse eröffnen und wie sich damit Abläufe nachhaltig optimieren lassen

– Warum Managed Services in vielen Szenarien eine spannende Alternative zum Eigenbetrieb sind und wie sich damit Unternehmen etwa vor Ransomware-Attacken schützen können

Die Roadshow-Veranstaltungen beginnen um 9:45 Uhr und klingen ab 14:45 Uhr mit einer offenen Diskussionsrunde aus. Dabei werden die Teilnehmer auch Gelegenheit haben, sich mit den Controlware Experten und Fachleuten anderer Unternehmen auszutauschen und über ihre konkreten Projekte zu sprechen.

Die Termine im Überblick:

– 17.05.22 Stuttgart Mövenpick Messe & Congress

– 18.05.22 München Hilton Airport

– 19.05.22 Frankfurt Hilton Airport

– 31.05.22 Meerbusch Gut Dyckhof

– 02.06.22 Berlin Radisson BLU

Die Teilnahme ist kostenfrei. Mehr Informationen zur Agenda: https://www.controlware.de/roadshow-2022/uebersicht.html.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine zeitnahe Anmeldung empfehlenswert. Die Anmeldung erfolgt online unter https://www.controlware.de/roadshow-2022/anmeldung.html.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

