Mit Princess Cruises einmal um den Globus – Weltkreuzfahrt 2028 der First Class-Reederei

München – Princess Cruises (www.princesscruises.de) hat ihre spektakuläre 2028er-Weltreise an Bord der Coral Princess zur Buchung freigegeben. Auf die Passagiere wartet eine 116-tägige Kreuzfahrt rund um den Globus zu 49 Destinationen in 24 Ländern auf fünf Kontinenten.

Die Reise, bei der nicht weniger als 39 UNESCO-Welterbestätten angesteuert werden startet am 3. Januar 2028 in Fort Lauderdale. Flexible buchbare Abschnitte von 20 bis 100 Nächten ermöglichen es Gästen, ihre Erlebnistour individuell anzupassen.

An Bord der Coral Princess (2.000 Passagiere) überqueren die Weltenbummler auf dieser großen, über 36.000 Seemeilen langen Entdeckungsreise, sowohl den Äquator wie auch die Datumsgrenze.

Die Route der Coral Princess führt durch den legendären Panamakanal, bevor die Gäste in die natürliche Schönheit und lebendigen Kultur Hawaiis und des Südpazifiks, einschließlich Samoa und Fidschi, eintauchen.

Weiter geht es nach Australien und Neuseeland, wo die Hochseereisenden berühmte Städte wie Sydney, Melbourne und Auckland erkunden sowie eine außergewöhnliche Tierwelt und atemberaubende Landschaften erleben. Anschließend kreuzt das Schiff über den Indischen Ozean zu abgelegenen Inselparadiesen wie Mauritius und Réunion, bevor es Südafrika erreicht.

Dort wartet eine Übernachtung in Kapstadt und der Erstanlauf in Mossel Bay, einem charmanten Küstenort, der für seine traumhaften Strände und seine reiche Geschichte bekannt ist. Mossel Bay beherbergt zudem eine UNESCO-Welterbestätte mit Küstenhöhlen, die über einige der frühesten Zeugnisse menschlicher Zivilisation verfügen und über 160.000 Jahre alt sind. Entlang der Westküste Afrikas führt die Reise weiter ins Mittelmeer, bevor es über den Atlantik zurück nach Nordamerika geht.

Die Weltreise mit der Coral Princess im Jahr 2028 bietet erweiterte Landaufenthalte, die Gästen mehr Zeit geben, legendäre Reiseziele zu entdecken. Zum Beispiel Übernacht-Stopps in Kapstadt (Südafrika) und Auckland (Neuseeland). Des Weiteren zehn Spätabfahrten, u.a. in Barcelona, Casablanca, Dubrovnik, Honolulu, Melbourne und Sydney. Zudem lädt Princess Gäste zu einem unvergesslichen Safari-Abenteuer in einem Wildreservat in Afrika ein.

Reisende, die Mitglieder des Princess Captain’s Circle sind, profitieren von einem exklusiven Bonus von bis zu 3.000 US-Dollar Bordguthaben pro Kabine. In diesen Kreis werden Gäste bereits nach nur einer Kreuzfahrt mit der First Class-Reederei aufgenommen.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de sowie in den Reisebüros.

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de

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Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Ihr folgte Anfang Oktober 2025 mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.