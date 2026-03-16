LIPPERT Personalberatung erneut ausgezeichnet: „brand eins“ und Statista zählen das Unternehmen zu den besten Personalberatern 2026

Oberhausen, 16. März 2026 – Die LIPPERT Personalberatung, spezialisiert auf die Energiebranche, gehört laut der aktuellen Studie von brand eins und Statista zu den „Besten Personalberatern des Jahres 2026“ in Deutschland. Das Beratungsunternehmen wurde in den Kategorien Executive Search sowie Interim Management ausgezeichnet.

Die renommierte Untersuchung „Die besten Personalberater des Jahres“ wird jährlich vom Wirtschaftsmagazin brand eins in Zusammenarbeit mit Statista durchgeführt. Grundlage der Auswertung sind unabhängige Befragungen von Personalverantwortlichen, Geschäftsführungen sowie Beratern aus der Branche. Die Ergebnisse spiegeln somit die Einschätzungen von Marktteilnehmern wider, die regelmäßig mit Personalberatungen zusammenarbeiten.

Mit der aktuellen Auszeichnung bestätigt sich erneut die starke Marktposition der LIPPERT Personalberatung innerhalb der Energiebranche. Das Unternehmen hat sich über viele Jahre hinweg als spezialisierter Partner für die Besetzung von Führungspositionen sowie für den Einsatz erfahrener Interim Manager in der Energiewirtschaft etabliert.

Gegründet und geführt wird das Unternehmen von Manfred Lippert, der seit vielen Jahren Unternehmen der Energiewirtschaft bei der Besetzung anspruchsvoller Fach- und Führungspositionen unterstützt.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung durch brand eins und Statista. Besonders wertvoll ist diese Auszeichnung für uns, da sie auf Empfehlungen aus der Praxis basiert – also von Menschen, die täglich mit Personalberatungen zusammenarbeiten“, sagt Manfred Lippert, Inhaber der LIPPERT Personalberatung. „Sie bestätigt unseren Anspruch, Unternehmen der Energiebranche mit hoher fachlicher Kompetenz, Marktkenntnis und einem starken Netzwerk zu unterstützen.“

Die Auszeichnung reiht sich in eine Serie von Erfolgen ein: Bereits seit 2016 wird die LIPPERT Personalberatung kontinuierlich als „TOP Personaldienstleister“ ausgezeichnet. Auch diese Ehrung basiert auf unabhängigen Befragungen von Personalverantwortlichen und Führungskräften aus Unternehmen.

Mit der erneuten Würdigung durch brand eins unterstreicht die LIPPERT Personalberatung ihre Rolle als spezialisierter und etablierter Partner für Recruiting- und Managementlösungen in der Energiewirtschaft – insbesondere in Zeiten des tiefgreifenden Wandels der Energiebranche.

Weitere Informationen zur Studie „Die besten Personalberater des Jahres 2026“ finden Sie unter:

https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/berater-2026/die-besten-personalberater-des-jahres-2026

Über LIPPERT Personalberatung

Die LIPPERT Personalberatung ist eine auf die Energiewirtschaft spezialisierte Personalberatung mit Sitz in Oberhausen. Das Unternehmen unterstützt Energieversorger, Netzbetreiber, Stadtwerke sowie Unternehmen aus dem kompletten energiewirtschaftlichen Umfeld bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen sowie bei der Vermittlung von Interim Managern. Inhaber ist Manfred Lippert. Durch die konsequente Branchenspezialisierung verfügt die Beratung über ein tiefes Branchenverständnis und ein umfangreiches Netzwerk innerhalb der Energiebranche.

Weitere Informationen:

www.lippert-personalberatung.de

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